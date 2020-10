Prymula návštěvou restaurace pochybil, nemůžeme ale ztrácet čas, říká pro EZ vědkyně Říhová

Varovně zvedá prst. Předsedkyně Učené společnosti Blanka Říhová upozorňuje, že odvoláním ministra Romana Prymuly, který se šéfem poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem navštívil před čtvrteční půlnocí pražskou restauraci Rio´s, ačkoli má být podle vládního nařízení stejně jako ostatní uzavřena, můžeme ztratit čas.

„Prymulovo odvolání považuji za velmi riskantní. Je třeba si uvědomit, že u koronavirové pandemie je od začátku jejího vypuknutí, nejdříve jako náměstek ministra, pak vládní zmocněnec a nyní jako ministr. Se situací je sžitý. A pokud se do čela resortu teď postaví někdo zvenčí, pak mu bude trvat několik dní, než se zorientuje a zbytečně ztratíme čas. To si nemůžeme dovolit.“

Říhová v této souvislosti tvrdí, že na nějaké rozkoukávání opravdu není vhodná chvíle. „Novým ministrem musí být někdo, kdo okamžitě začne konat, bude vědět na co klást důraz a s kým jednat. Určitě by neměl na ministerstvo přijít někdo, kdo není se situací do nejmenšího detailu obeznámen,“ je přesvědčená.

Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze by si v čele resortu dokázala představit hlavní hygieničku České republiky Jarmilu Rážovou. „Jako epidemiložka má rovněž přehled i zkušenosti. Otázkou je, zda by na sebe v současné době převzala tak obrovskou zodpovědnost. Vést totiž boj proti koornaviru není žádná legrace,“ říká mikrobioložka.

Imunoložka chování profesora Prymuly, který do čela ministerstva zdravotnictví nastoupil 22. září, plně odsuzuje, zvláště když neměl roušku. „Navštívit v této době restauraci, když má být zavřená a platí velmi přísná protikoronavirová omezení, je nerozumné. Vůbec si nedovedu vysvětlit, proč to udělal. Velice si ho jako odborníka vážím, je to dobrý chlap, ale dopustil se velkého přešlapu. Jeho chováním jsem zaskočena, jednoznačně pochybil.“

Držitelka Stříbrné pamětní medaile Senátu z roku 2012 by jej nyní ve funkci přesto ponechala. „Úplně tím nejhorším, co nás v dnešní době může potkat je, že budou odstupovat lidi, kteří něco umějí a problematice rozumí. Například předseda ODS Petr Fiala chce, aby odstoupila vláda, což nyní považuji za hloupost. Až se s koronavirovou pandemií porveme, vše vyřídíme, pak se může vyvozovat politická odpovědnost,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz vědkyně Říhová.

Podle bývalé ředitelky Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky by měl Prymula úřad opustit, až se křivky zploští. „To znamená, že se reprodukční číslo dostane pod hodnotu 0,8 či 0,7. Což ale do Vánoc rozhodně nebude,“ míní profesorka Blanka Říhová, která předevčírem oslavila osmasedmdesáté narozeniny.