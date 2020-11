Psychiatr varoval před konspiracemi o covidu. Počet lidí s depresí a úzkostí stoupá

Höschl varoval před přehnanou informovaností o pandemii koronaviru. Lidé by podle něj měli zprávy čerpat ze seriozních zdrojů a jen v omezených časech, aby informacemi nebyli přehlceni. Zároveň doporučil nepodléhat konspiračním teoriím a vyvarovat se neustálého sledování dění ohledně nemoci a souvisejících ekonomických dopadů. Pro zachování duševní rovnováhy psychiatr dále doporučil udržování denního řádu a to, aby se lidé věnovali věcem, které je těší. "Dvojnásobně doporučeníhodný je pohyb na čerstvém vzduchu a humor," doplnil.

To, že na úzkostné nálady ve společnosti mají vliv restriktivní opatření, potvrdil i ekonom Vladimír Pikora. Vláda by proto měla vrátit veřejnosti důvěru a zamezit permanentnímu strachu. "Jakmile se bude pořád mluvit o tom, že je tolik a tolik mrtvých a tolik a tolik nakažených, tak to je cesta, aby všichni zůstali doma, a když zůstanou doma, tak se zvýší psychické problémy a nebudeme prodávat a budou ekonomické problémy," řekl. Upozornil, že nyní se snižuje nejen spotřeba, ale i výroba.

Pikora rovněž upozornil na měnící se chování spotřebitelů, které může mít zásadní dopad na provozovatele malých kamenných obchodů v budoucnu. "Mnozí lidé už do kamenných obchodů chodit nebudou," řekl. Zákazníci si zvykají na nakupování přes internetové obchody. Jak velký objem zákazníků kamenné prodejny ztratí, bude podle ekonoma záviset na tom, kdy se provozovny znovu otevřou.