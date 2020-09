Ředitelé nemocnic by vyhlášení nouzového stavu uvítali

V současné době zatím mají ochranných pomůcek dostatek, zásoby mají většinou na dva až tři měsíce dopředu. Jen někteří ředitelé naopak ČTK řekli, že nouzový stav není nutné vyhlašovat.

Za vyhlášení nouzového stavu se minulý týden přimlouval ředitel pražské motolské nemocnice a kandidát do Senátu Miloslav Ludvík (ČSSD). "Pozorujeme, že znovu začíná být problém, aby byly dodrženy nasmlouvané dodávky. Obávám se, že budeme znovu muset nakupovat jen tam, kde něco je," uvedl. Epidemická situace se zhoršuje v celé Evropě a kontinent bude chtít chránit své kapacity, míní. "Začne být zase problém s dodávkami, chtěl bych, abychom měli možnost se k dodávkám dostat," řekl v ČT.

Fakultní nemocnice Brno má podle mluvčího Pavla Žáry ohledně vyhlášení nouzového stavu podobný názor jako Fakultní nemocnice Motol. "Naše zásoba pomůcek je asi na tři měsíce," poznamenal Žára. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má zatím dostatek ochranných pomůcek i se zásobami, uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Podle zástupců FN Hradec Králové i krajských nemocnic v Královéhradeckém kraji by schválení nouzového stavu zjednodušilo nákup ochranných pomůcek. "V současné době enormně narostl počet vyšetřovaných ve všech našich nemocnicích a také laboratoře v Trutnově a Náchodě jsou velmi vytížené. V nemocnicích vyčleňujeme opět lůžka pro covid-19 pozitivní pacienty. Proto co největší zjednodušení zajištění ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu bez nutnosti výběrového řízení by nám situaci ulehčilo," řekla mluvčí krajských nemocnic Lucie Chytilová.

Příbramská nemocnice by vyhlášení nouzového stavu z téhož důvodu také uvítala, řekl ČTK ředitel Stanislav Holobrada. Rovněž ředitel krajem zřizované Nemocnice Jihlava Lukáš Velev by byl pro zavedení nouzového stavu, který by usnadnil a zrychlil nákup zdravotního materiálu a ochranných pomůcek. Nesouhlasil by ale s nouzovým stavem, který by znamenal výrazné omezení nebo zastavení ekonomiky.

Pro vyhlášení nouzového stavu ale není třeba ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš. "Nevyhlašoval bych, to mi vůbec nedává smysl," řekl ČTK Lukáš. Podle něj nouzový stav dostatek pomůcek nezajistí. "Od začátku kampaně se snažíme v celém kraji mít dostatek ochranných osobních prostředků. Celý stát zvlčel a ceny za tyto původně haléřové položky jdou do deseti až sto korun, což mi připadá, že žádný nouzový stav neovlivní, protože bude to drahé a bude se soutěžit spíš tím, co si kdo a kde sežene. Nouzový stav v tomto konkrétním ohledu se neosvědčil. Osvědčil se v tom smyslu, že nám hejtman a ministr (zdravotnictví) zakázali elektivní medicínu a pojišťovny nám za to nesnížily zálohy. V tom smyslu se ekonomicky nouzový stav osvědčil, ale nouzový stav na jaře nezajistil primárně sám o sobě vůbec žádné osobní ochranné prostředky."

Ani podle ředitele Fakultní nemocnice Olomouc Romana Havlíka není kvůli nákupu ochranných pomůcek pro nemocnice nutné vyhlašovat nouzový stav. "Máme dohodnuté kontrakty a dodávky dostáváme pravidelně," uvedl. Problémy s dodavateli v tuto chvíli nemají ani nemocnice Zlínského kraje, uvedl jejich mluvčí Egon Havrlant. "V současné době máme dostatek ochranných pomůcek, zásoby máme na dva měsíce dopředu, v tuto chvíli není problém se s dodavateli domlouvat na průběžných dodávkách," řekl.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) není nouzový stav v nejbližších dnech "na stole". Podle Vojtěcha by dnes vláda měla ohledně nouzového stavu probírat jen pro a proti. Ministr Vojtěch ale dnes ráno oznámil rezignaci na funkci a prezident Zeman na jeho místo odpoledne jmenoval vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymulu (oba za ANO). Ten v neděli uvedl, že o vyhlášení nouzového stavu je třeba uvažovat, kabinetu by umožnil zavádění závažnějších celoplošných opatření, ke kterým nemá pravomoc ministerstvo zdravotnictví. Nouzový stav platil v Česku od 12. března do 17. května