Registrační systém na očkování bude mít pilotní provoz, vakcínu zatím dostal jen zlomek populace

Hejtmani podle šéfa jejich asociace Martina Kuby (ODS) chtějí, aby ministerstvo zdravotnictví centrální registrační systém spustilo co nejdříve. Podle nich je nutné prověřit, jak bude databáze v plném náporu fungovat. "Je domluva na tom, že bude spuštěný pro populaci nad 80 let od 15. ledna. V rámci zkušebního provozu bude spuštěný i předtím. Bude to model, který si budou moci všichni proklikat," řekl na dnešní tiskové konferenci ministr Blatný.

Podle něj při registraci osmdesátníků nebude nutné vyplňovat podrobnější údaje, protože do skupiny pro očkování s nejvyšší prioritou spadají už díky věku. "Nejdříve budou očkovaní senioři v domovech a zdravotníci, následně tito senioři," řekl Blatný na dotaz ČTK. Podle něj všechny přihlášené systém nejdřív zaregistruje, ale termín jim přidělí až tehdy, když budou proočkovaní právě zdravotníci a lidé v domovech. Ostatní populace, zejména senioři nad 65 let, chronicky nemocní a vybrané profese, se budou k přidělení termínu očkování registrovat od února.

Očkováno v ČR bylo do středy téměř 20.000 lidí, což je asi 0,2 procenta populace. Denní data ministerstvo nezveřejňuje. Česko tak očkuje rychleji než Slovensko nebo Rakousko, ale pomaleji než Němci a Poláci. První dodávka očkovací látky od společností Pfizer a BioNTech dorazila 26. prosince. Původně měla ČR objednáno 800.000 lahviček, nově by mělo dorazit až dvojnásobně, byť zřejmě později. Z jedné lze získat až šest dávek, každý očkovaný potřebuje dvě. "Jedná se o objednání dalšího milionu dávek," dodal Blatný.

Tento týden Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropská komise schválily použití další vakcíny od americké firmy Moderna. Ta by měla být k dispozici podle dostupných informací asi 22. ledna. Zatím se počítá se 20.000 dávkami ve dvou dodávkách. Předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová dnes také oznámila, že Evropská komise zajistila pro členské země Evropské unie dalších 300 milionů dávek první využívané vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech. Podle ní bude první část nové dodávky k dispozici na jaře.

Ještě v lednu by se měly příslušné evropské orgány zabývat také třetí vakcínou od firem Astra Zeneca, které má Česko objednané nejvíc dávek. "To je vakcína, kterou může použít praktický lékař. Až se sem dostane, bude to velká pomoc. Umožní otevřít více než 5000 očkovacích míst u praktických lékařů," uvedl ministr. Podle něj mají zájem se do vakcinace zapojit také někteří ambulantní specialisté a zubaři. Podle dosavadních odhadů se v ordinacích bude očkovat nejdřív v březnu. Někteří lékaři z ordinací se podle Blatného nabídli, že pomohou očkovat i ve zřízeních velkokapacitních centrech.

Do dnešního dne připomínkují kraje a další instituce metodický pokyn k vakcinační strategii. Blatný upřesnil, že se všemi zdravotníky, kteří by se mohli zapojit do testování nebo očkování, se počítá v první fázi očkování, přestože to není v současném návrhu pokynu explicitně uvedeno. Je to požadavek, který vznesla Česká lékařská komora, a podle Blatného bude zapracován.