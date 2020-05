Regulace cen testů na covid-19? Laboratoře i pendleři mají pochybnosti

Vojtěch dnes oznámil, že resort začne cenovým předpisem maximální cenu testu regulovat od pátku. Za test PCR z výtěru z nosohltanu, který potřebují pravidelně například pendleři jezdící za prací do zahraničí, se nyní platí od 1800 do 3000 Kč.

Bioptická laboratoř patří mezi laboratoře testující největší počty vzorků v zemi. Vyhodnocuje odebrané vzorky, které indikovali hygienici, a v poslední době zpracovává vzorky pro samoplátce od různých poskytovatelů placených testů. "Do ceny 1674 korun by se zřejmě dalo pořídit samotné testování, ale určitě ne včetně odběru vzorku," řekla dnes ČTK její ředitelka Zdenka Dušková. Laboratoř nyní denně zpracovává přes 300 vzorků, v době vrcholící krize testovala 500 až 600 vzorků za den. Od minulého týdne otevřela také vlastní odběrové místo v Plzni. Test metodou PCR z výtěru z nosohltanu zde stojí 2600 korun.

Podle Duškové zájem roste, náklady na odběr jsou ale poměrně vysoké. Když se započítá cena zřízení a vybavení odběrného místa, ochranné prostředky, dezinfekce, materiál a mzdy pracovníků odběru i administrativy, na jeden vzorek jsou to stovky korun až k tisícikoruně.

"Pokud bude stanovená cena za placený vzorek 1674 korun, budeme muset uvažovat o tom, zda budeme dál odběry provádět nebo jestli budeme jen vyhodnocovat dodané vzorky," řekla Dušková.

Podle Průhy pendleři v regionu platí za odběr a test nejméně kolem 2400 korun. Některé subjekty, třeba v Praze, nabízejí nižší ceny, ale samoplátce si musí zajistit samoodběr nebo odběr u praktického lékaře. Lidé si většinou sami test nedokážou provést. Praktičtí lékaři se tomu brání, protože by se museli obléci do ochranných pomůcek, provést odběr a pak se vydezinfikovat a převléci, aby mohli léčit další pacienty. Aby to pro ně mělo smysl, museli by provést 20 až 30 odběrů najednou.

"Nechápu, jak může stát omezit ceny menším soukromým laboratořím. Musí se také přihlížet k jejich dostupnosti a kapacitě místa, kde by to stát dokázal srazit. Kapacita by se tam hned naplnila a bude to mít minimálně konkurenční efekt," uvedl Průha. Regulace by podle něj byla možná snad u Fakultní nemocnice v Plzni, kterou ministerstvo přímo řídí.

"Zapadá to do systému rozhodování naší vlády, protože je to zase nějaká naprosto nesmyslná částka, která zřejmě vypadla z osudí," uvedl Průha. Povinnost testu, tak jak je nastavená, považuje rovněž za nesmyslnou. "Nikoho nechrání. Perioda 30 dnů je tak dlouhá, že já za tu dobu stihnu tu nemoc komplet prodělat. Nemá to naprosto žádný význam, je to jenom šikana," dodal.

Na Vysočině nabízejí testy pro samoplátce krajské nemocnice. Lidé hradí 2900 korun. Kraj se službou podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Vladimíra Novotného (ČSSD) začal kvůli velkému zájmu jednotlivců i firem, které potřebovaly testovat své zahraniční zaměstnance. "Můžeme to ale dělat jen díky tomu, že nemáme tolik těch, kteří testy potřebují z hlediska indikace praktických lékařů a hygieny. Pokud by se epidemiologická situace změnila, tak samoplátce snížíme. To by byl spíš důvod k tomu, že bychom počet testů pro samoplátce snížili," řekl Novotný.

Ministerstvem stanovená cena by podle něho mohla náklady na testy pokrýt, jednat o tom ale ještě bude s řediteli nemocnic. Protože nikdo neví, jak dlouho bude testování nutné, je podle něho hlavně potřeba hledat levnější způsoby testování, nejen snižovat konečnou cenu pro veřejnost.

Nemocnice Královéhradeckého kraje, které samoplátce testují v Trutnově a v Náchodě, budou podle mluvčí nemocnic Lucie Chytilové postupovat v souladu s platnou legislativou. "Tato informace je pro nás v tuto chvíli nová, další možné dopady a kroky budeme vyhodnocovat v průběhu následujících hodin," uvedla ke snížené ceně testů. Dodala, že o testování je mezi samoplátci zájem. Například laboratoř v Náchodě za poslední čtyři pracovní dny udělala testy 500 samoplátcům.