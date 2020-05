Remdesivir by se mohl podávat inhalací nebo injekcí

Podle Cihláře by bylo ideální, kdyby bylo remdesivir možné pacientům podávat ústy, není na to ale chemicky příliš vhodný. "Takže se snažíme tu molekulu nějakým způsobem modifikovat, aby to bylo možné," řekl. Aktuálnější je vyzkoušet inhalaci. "Tím pádem by se hladina látky v plicích dala maximalizovat a i ten účinek," podotkl. Další možností je podávat látku injekcemi tak, aby to případně mohl dělat i sám pacient. Cihlář doufá, že by tyto formy podání mohly být možné ještě během letošního roku.

Cihlář v rozhovoru mluvil také o tom, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolil remdesivir k nouzovému použití ve Spojených státech. Studie zaštítěná vládním Národním ústavem pro alergii a infekční nemoci (NIAID) prokázala účinnost léku na pacientech, kteří jsou hospitalizovaní s nemocí covid-19 a mají silné symptomy. Ve studii bylo 90 procent pacientů na plicní ventilaci, stav pacientů s remdesivirem se zlepšil o čtyři dny rychleji ve srovnání s kontrolní skupinou, která dostávala placebo. Další studie podle Cihláře ukáže účinky léku na pacientech, kteří mají mírnější příznaky.

Remdesivir měl být původně používán proti ebole, zabraňuje množení viru. Může patřit mezi preparáty, které považuje za slibné Světová zdravotnická organizace (WHO). V úterý uvedla, že se zaměřuje na zkoumání a porovnávání čtyř nebo pěti nejslibnějších přípravků, nejmenovala je ale. Podle WHO některé léčebné látky zjevně zabírají proti infekčnímu onemocnění covid-19 tím, že omezují prudkost nebo délku onemocnění. I v Česku se prověřují účinky proti covidu-19 také japonského favipiraviru.

Cihlář v rozhovoru také ocenil, že farmaceutické firmy dokážou v době koronavirové pandemie více spolupracovat. Řekl také, že by pravděpodobně přijal medaili Za zásluhy, na kterou ho navrhla Sněmovna, pokud by mu ji prezident Miloš Zeman udělil.