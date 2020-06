Remdesivir chtěli všichni, teď ho dostanou. Léku je přitom nedostatek

O dalším osudu onoho "zázračného" léčivého přípravku, jehož účinnost je zatím stále předmětem zkoumání, by podle serveru novinky.cz měla během příštího týdne rozhodnout Evropská komise. V Česku na něj bude mít právo každé nemocniční zařízení s pacientem, kterého covid-19 ohrožuje na životě.

"Nám se především podařilo dosáhnout cíle, který jsme si jako hlavní stanovili. Každý týden vozíme novou dodávku léku do dvou nemocnic, respektive lékáren. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v Brně u sv. Anny. Odtud si může každé zdravotnické zařízení zaslat e-žádanku a lék obdržet,“ informoval manažer Gilead Sciences Pavel Březina.

"Už se to tedy netýká jen původně vybraných čtyř nemocnic. Dostane se ke každému pacientovi, jehož stav je závažný v důsledku onemocnění covid-19. Přesto, že globálně je stále nedostatek tohoto experimentálního léku, dovážíme ho do Česka pravidelně,“ slíbil.

Stále mnoho nejasností

Rozhodnutí EMA zástupce společnosti sice uvítal, ale zároveň se obává jeho případných dopadů na český trh.

"Pokud vše poběží, jak má, a podmínečnou registraci pro remdesivir od Evropské komise dostaneme, bude následovat několik dalších důležitých kroků; dokumentace a indikace, tedy kdo bude moci lék dostat a kdo ho bude předepisovat, zda jednotliví lékaři. To nyní těžko říct. Další otázkou je obal a příbalový leták. Jestli bude nejprve jen v angličtině, později v českém jazyce. Následující krok bude úhrada. Může trvat ještě několik měsíců, než dojde k dohodě a lék bude takto volně na trhu k dispozici,“ varoval Březina.

K urychlenému doporučení medikamentu se EMA odhodlala poté, co vyhodnotila, že jeho pozitiva převažují nad negativy, jimiž jsou rizika spojená se skutečností, že stále ještě nejsou k dispozici kompletní data.



"Aby bylo možné lépe popsat účinnost a bezpečnost remdesiviru, musí společnost Gilead do srpna 2020 předložit EMA další údaje o kvalitě přípravku a do prosince 2020 pak závěrečné zprávy z klinických hodnocení. Tyto zprávy o bezpečnosti by měly být výboru předkládány každý měsíc a hodnoceny i po uvedení remdesiviru na trh,“ řekla mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

Situace je v Česku stabilizovaná

Remdesivir získal podporu také díky zkoumání, v němž se jím léčení pacienti zotavili přibližně po jedenácti dnech ve srovnání s těmi, kteří obdrželi placebo. Dosud se ale neví, jak je tomu u lidí s mírným nebo středně závažným průběhem onemocnění.

Pacienti s těžkou formou tvořící cca 90 % sledovaného vzorku se zotavili do 12 dní, tedy o šest dní méně než skupina, která obdržela placebo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ubezpečil, že se nacházíme v dobré a stabilizované situaci, pokud jde o dostupnost léku. Optimismem nešetřil ani navzdory tomu, že oproti minulým týdnům stoupl počet obětí i nově hospitalizovaných pacientů.