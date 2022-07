Respirátory v dopravě a budovách by snížily šíření covidu, říká expert

Náměstek Josef Pavlovic (Piráti) na začátku července řekl, že nošení roušek či respirátorů je doporučené v místech, kde je větší koncentrace lidí, zejména ve zdravotnických zařízeních. Kdo se necítí zdráv, neměl by mezi lidi chodit.

Znovu se k povinným respirátorům vrátili například v Německu. "Respirátory jsou taková nejjednodušší věc. V uzavřených prostorách nebo veřejné dopravě to není tak dramatické omezení. A určitě by to snížilo celkově počet nakažených lidí," uvedl Pačes.

Obecně se respirační viry více šíří v některých sezonách, obvykle v chladnějším období, protože lidé mění podle počasí své chování. V létě jsou častěji venku a nepotkávají se tak často ve velkém množství v uzavřených prostorech, což vlnu nákaz brzdí. Na současnou variantu koronaviru to ale podle Pačese nestačí, protože se velmi snadno šíří.

"Virus dokáže překonat už i letní období, sezónnost, což není moc dobrá zpráva. Z hlediska dopadů na zdraví člověka to nevypadá tak špatně, i v zemích, kde jsou s vlnou napřed, vidíme, že čísla těžce nemocných se příliš nezvedají," řekl.

Tento týden denní počet pozitivně testovaných překonal 2000. Současné počty nakažených jsou ale podle Pačese silně podhodnocené, protože se málo lidí testuje. Testy by podle něj měly být dostupnější například i pro lidi, kteří se chtějí otestovat před návštěvou u někoho rizikového. "Zodpovědní lidé by neměli být trestáni za to, že jsou zodpovědní," uvedl. Pomohlo by to podle něj i monitoringu šíření viru.

Počty nakažených rostou zhruba od začátku června, mírně přibylo i lidí, kteří s nákazou museli být hospitalizovaní. Podle Pačese nejsou současné subvarianty omikronu méně nakažlivé, lidi ale chrání před vážnými příznaky očkování či prodělání nákazy.

Původní vakcíny podle něj fungují proti těžkému průběhu, ochrana je až 80 procent. "My bychom rádi, aby vakcína fungovala i proti nakažení, ale na to potřebujeme mít hlavně protektivní protilátky, které musí být zaměřené přesně na konkrétní variantu," řekl. Proti nákaze ale vakcíny kvůli rychlému mutování viru nefungují dostatečně.