Restrikce na severní Moravě nesouvisí s Karvinou, říká Maďar. Nákaza se přesouvá do rizikové skupiny

Hygienici ode dneška rozšířili omezení dosud platná na Karvinsku na celý Moravskoslezský kraj, restrikce se týkají nošení roušek, návštěv v nemocnicích nebo provozu restaurací a barů.

Negativní trend ohledně počtu nakažených v Moravskoslezském kraji podle Maďara nevychází ze situace v těžební společnosti OKD, ale z vývoje v řadě firem v kraji. "Nezřídka je to následkem pozitivních testů zahraničních pracovních sil, kdy tito zahraniční pracovníci, včetně mnoha pendlerů, mají velký počet domácích kontaktů, jejich kolegů v práci. A od nich nám hrozí potenciálně zanesení nákazy," řekl.

Podle něj zahraniční pracovníci nemusí o nákaze ani vědět a průběh nemoci covid-19 u nich může být bez příznaků, přesto mohou být infekční a šířit nákazu do širší společnosti. "Takže ta čerstvě přijatá opatření jsou snahou komunitu Moravskoslezského kraje bránit," řekl Maďar.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a krajští hygienici rozšířili na celé území Moravskoslezského kraje povinnost nosit roušky v hromadné dopravě a ve vnitřních prostorách. Návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory jsou možné jen s respirátorem. Různých akcí se může účastnit nejvýš sto lidí. Bary a restaurace zůstanou od 23:00 do 08:00 zavřené. Omezení se týká také pendlerů, kteří musí jednou za dva týdny předkládat negativní PCR test na koronavirus.

Nákaza se přesouvá do rizikové skupiny

Nákaza koronavirem v Moravskoslezském kraji se přesouvá do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let. Na tiskové konferenci to dnes uvedla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Irena Martínková. Nová ohniska jsou v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín i Ostrava. Krajská hygienička Pavla Svrčinová varovala, že přibývají případy, které nemají souvislost s objevenými ohnisky. Hejtman kraje Ivo Vondrák ovšem před novináři zpochybnil nutnost všech zpřísněných opatření, která ode dneška hygienici nařídili.

Vondrák prohlásil, že roušky v MHD jsou namístě. Ostatní opatření ale vnímá jako moc přísná, situace je podle něj stabilizovaná. "Skutečně nevím, co vedlo k tomu rozhodnutí," prohlásil Vondrák.

Cituji aktuální stanovisko Prof. Duška: “Tedy závěrem: ze všech dostupných dat nevidím nikde nějakou eskalaci rizika nebo alarmující vývoj. Tím samozřejmě nezpochybňuji, že mohou nastat organizační problémy v nějaké konkrétní nemocnici, ale celkově je situace stabilizovaná. “ https://t.co/IHiWFI1LXg — Ivo Vondrak (@ivondrak) July 17, 2020

"Nevím, do jaké míry ta opatření nejsou spíš panického charakteru a bojím se toho, že lidé to vnímají velmi negativně," zdůraznil. S odvoláním na data ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška uvedl, že situace v kraji se nezměnila a kapacity nemocnic jsou dostatečné.

Martínková oponovala, že opatření musí být striktní, aby ochránila rizikové skupiny. "Byť se stabilizovala situace na Karvinsku, vyhaslo nám ohnisko na Dole Darkov, ale vznikla nová lokální ohniska v okrese Frýdek-Místek, v okrese Nový Jičín, v okrese Ostrava," řekla.

Svrčinová uvedla, že v kraji začíná přibývat těžkých případů u starších lidí. Opatření mají zabránit přehlcení zdravotního systému. "V úterý, středu, čtvrtek (to - počet případů) začalo stoupat a souvislost s OKD už téměř neprokazujeme. Když se začali minulý týden testovat pendleři, tak jsme najednou měli ohniska po celém kraji," zdůraznila Svrčinová. Na dotaz po rychlosti opatření uvedla, že situaci diskutovala s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) byl jasný požadavek zavést je co nejdřív. Podle Svrčinové se opatření zhruba po 14 dnech budou revidovat. Pokud se situace zlepší, přistoupí hygienici k uvolňování.

