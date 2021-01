Rezignoval šéf SZÚ Březovský, kvůli informacím o očkování rodin zaměstnanců

Server Seznam Zprávy ve středu napsal, že SZÚ rozdělil tisícovku vakcín proti nemoci covid-19 mezi své zaměstnance, ale i jejich příbuzné. Mluvčí ústavu očkování rodinných příslušníků popřela. Blatný na to ve středu reagoval slovy, že si Březovského předvolá. Obecně je podle něj nutné vyslat signál, že pokusy předběhnout v pořadníku očkování prioritní skupiny nelze tolerovat.

To, co se stalo ve Státním zdravotním ústavu, je absolutně nepřijatelné. Takovéto excesy se nemůžou a nesmí opakovat. Jsem rád, že pan ministr Blatný to okamžitě s panem ředitelem řešil a ten po jejich rozhovoru dnes rezignoval. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 14, 2021

Blatný dnes řekl, že s Březovským mluvil dopoledne. "Závažnost situace si uvědomuje a k dnešnímu dni rezignoval," uvedl. Babiš řekl, že události ze SZÚ jsou absolutně nepřijatelné. "Takovéto excesy se nemohou opakovat, pan ministr Blatný z toho vyvodil personální opatření," doplnil. Absolutní prioritu mají aktuálně zdravotníci a senioři v domovech seniorů, dodal při představení rezervačního systému na očkování.

Seznam Zprávy zveřejnily tabulky s harmonogramem očkování, v nichž figurují zaměstnanci SZÚ. Podle stejných příjmení lze usuzovat, že nechávají naočkovat i své blízké, uvedl server. Mluvčí SZÚ Klára Doláková tvrzení, že vakcíny mohli využít i rodinní příslušníci zaměstnanců, popřela, a to navzdory harmonogramu i výpovědím pracovníků ústavu.

Podle Babiše byly dostupné dávky vakcíny rozděleny podle propočtů ministerstva zdravotnictví a příslušná místa jasně věděla, jaké jsou priority. SZÚ obdržel očkovací látky, protože je jedním z míst, která jsou schopná očkovat, doplnil Blatný. "Jedná se o relativně menší pracoviště, proto dostal tu nejmenší dávku, kterou lze distribuovat," uvedl.

Podmínky pro její využití však byly stejné jako v dalších organizacích. "To znamená očkovat zdravotníky a seniory v domovech. To byl úkol, který dostali. Pokud nebyl splněn, a to evidentně nebyl, tak je to chyba, a ta se nyní řeší," prohlásil Blatný. Ministr bude žádat i další vysvětlení a případ dál prověřovat.