Rizikové skóre PES kleslo, v pondělí přibylo 5169 nakažených koronavirem

V nemocnicích přibývá lidí s covidem. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

V Česku nyní platí opatření pro nižší, třetí stupeň rizika. Do čtvrtého stupně se země přesune v pátek, rozhodla v pondělí vláda. Skóre PES tomuto stupni odpovídá už deset dní. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by v něm ale bylo kratší dobu, pokud by se započítávaly i antigenní testy. Ode dneška má ministerstvo zveřejňovat dvě hodnoty PES, na webu je ale dosud k dispozici pouze jedna.

Počet hospitalizovaných v pondělí stoupl zhruba o 300 na 4547, je to nejvíc od 2. prosince. Ve vážném stavu je 586 z nich. Na začátku prosince se v nemocnicích s koronavirem léčilo přes 4600 lidí, začátkem listopadu jich bylo i víc než 8000.

V Česku s covidem zemřelo od března více než 9700 lidí, v pondělí do statistik přibylo 62 úmrtí, za prosinec zatím 1286. Laboratoře dosud odhalily 586.251 nákaz, téměř 512.000 se už vyléčilo. Aktuálně je v republice s potvrzenou nákazou 64.710 lidí, většina má lehký průběh.

V současné době se podle dat ministerstva zdravotnictví nákaza šíří nadále nejvíce na Havlíčkobrodsku, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel 510 případů covidu-19. Následuje Kroměřížsko a Chrudimsko se 455 případy na 100.000 obyvatel, nad 400 je podle tohoto přepočtu ještě Rychnovsko, Přerovsko a Opavsko.

Skóre PES je ke dnešku nadále nejvyšší ve Zlínském kraji s 81 body, stejného počtu bodů ale dnes dosáhl i Královéhradecký kraj. To odpovídá nejvyššímu, pátému stupni rizik, který je vymezen 76 až 100 body. V něm je celkem pět krajů. Naopak nejlepší skóre vykazuje už delší dobu Praha, která se s 51 body drží ve třetím stupni. Do tohoto stupně se dnes přesunul i Karlovarský kraj s 56 body.

V Praze přibylo v pondělí 432 potvrzených případů koronaviru, o stovku více než před týdnem. Rizikové skóre protiepidemického systému PES se ale v metropoli dál drží na 51 bodech, což je nejnižší úroveň z krajů v Česku. Nárůst množství nakažených koronavirem v hlavním městě zhruba dva týdny zrychluje.

⚠️V Praze evidujeme za pondělí 14.12.2020 / 432 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 14.12.2020 čísla 66.301, počet aktivních případů 6.060#COVID19 #praha pic.twitter.com/02vmEhvd4N — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) December 15, 2020

Aktuálně se v Praze s nákazou potýká 6060 lidí, většina má mírný průběh nemoci. Od březnového začátku epidemie hygienici v Praze potvrdili 66.301 případů koronaviru, přes 59.300 lidí se vyléčilo. S koronavirem v hlavním městě zemřelo celkem 918 lidí, oproti pondělním údajům ministerstva zdravotnictví přibylo do statistiky sedm úmrtí. Od 5. prosince se denní počty úmrtí drží vytrvale pod deseti, zatímco ještě na přelomu října a listopadu se pohybovaly až kolem dvou desítek.