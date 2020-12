Rizikový index PES je na nejvyšším stupni

Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Oficiálně je PES, podle kterého se mají řídit opatření proti šíření nemoci covid-19, ode dneška na čtvrtém stupni.

Na dnešním nárůstu indexu se podle údajů úřadu podílel hlavně nárůst tzv. reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, z 1,18 na 1,22. Oficiálně je PES, podle kterého se mají řídit opatření proti šíření nemoci covid-19, z rozhodnutí vlády ode dneška na čtvrtém stupni.

Naprostá většina regionů je aktuálně na úrovni pátého stupně PES. V několika krajích vystoupal rizikový index až na 81 bodů. Nejníže je nadále index v Praze, kde rizikové skóre činí 59 bodů, což odpovídá třetímu stupni.

Při pátém stupni pohotovosti by měly být oproti čtvrtému znovu téměř úplně uzavřeny školy, s výjimkou mateřských škol a prvních a druhých ročníků základních. Platil by také zákaz nočního vycházení už od 21:00 do 05:00. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. Vláda ale při zavedení čtvrtého stupně opatření ode dneška zároveň vyhlásila řadu výjimek. Třeba obchody a provozovny služeb tak mohou i nyní být otevřené, zatímco restaurace, hotely či muzea a galerie se uzavírají.

Podíl potvrzených případů covidu-19 na počtu provedených testů byl podle aktuálních údajů ministerstva ve čtvrtek nejvyšší od 14. listopadu. Dosáhl zhruba 27,9 procenta. Nových případů nákazy bylo ve čtvrtek 7590, asi o 1700 více než před týdnem. Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno přes 610.000 nakažených, z nichž 10.163 zemřelo.

V současnosti nemocí trpí téměř 73.000 lidí. Počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 ve čtvrtek mírně klesl na 4617, z toho 586 je ve vážném stavu. Ve čtvrtek zemřelo 53 lidí s covidem-19, ale údaje o úmrtích ministerstvo zpětně navyšuje. V předchozích dnech se počty zemřelých pohybovaly kolem stovky denně.

V Praze ve čtvrtek přibylo 856 potvrzených případů covidu, což je druhý nejvyšší denní nárůst za posledních šest týdnů. Předchozí čtvrtek testy odhalily o 289 případů nákazy méně. Index PES pro hlavní město dnes přesto zůstává na 59 bodech, a jako jediný z krajů tak je ve třetím stupni rizika.

Od propuknutí epidemie se novým typem koronaviru v Praze prokazatelně nakazilo 68.815 lidí. Téměř 90 procent z nich se uzdravilo, aktuálně nemocných je zhruba 7300. U většiny nakažených má nemoc mírný průběh.

Nejvyšší přírůstky nakažených v Praze zaznamenávali hygienici v poslední říjnové dekádě, kdy se denní počet třikrát dostal nad 1500 případů. Listopadovým maximem bylo 901 prokázaných případů nákazy za den a prosincovým je zatím úterních 862 nakažených.

S onemocněním covid-19 zemřelo v Praze 952 lidí, z toho sedm tento čtvrtek. Od začátku prosince se počet úmrtí zvýšil o 144 případů.