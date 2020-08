Roušky výrazně snižují riziko, vysvětluje Prymula. O politikum dle něj nejde

"Návrh ministerstva zdravotnictví vycházel z toho, že děti půjdou 1. září do škol a zvýší se tím jejich pohyb na veřejnosti. Dva miliony osob začnou více jezdit městskou hromadnou dopravou, přesunou se po škole do supermarketu," nastínil Prymula v rozhovoru pro denik.cz, proč se resort zdravotnictví uchýlil k zavedení přísnějších hygienických opatřením se začátkem nového školního roku.

"Propočty, které ukazují účinnost roušek, samozřejmě existují. V tomto plošném režimu by to mělo být kolem osmdesáti procent, což znamená snížení míry rizika čtyřikrát," hájil nošení roušek s tím, že až čtyřikrát snižují míru rizika nákazy.

Bývalý náměstek ministra zdravotnictví zároveň také slíbil, že určité skupiny lidí, kterým se například v rouškách špatně dýchá, mohou počítat s výjimkami. Nejedná se pouze o astmatiky, nýbrž i o autisty. Vesměs by se mělo jednat o návrat k jarními scénáři, kdy mít zakrytá ústa a nos nemuseli například malé děti nebo řidiči MHD.

K tématu povinného nošení roušek na chodbách, ať už škol nebo kancelářských budov, ačkoliv je dotyční mít ve třídách a kancelářích nemusejí, Prymula řekl, že je potřeba se v takovém případě řídit zdravým rozumem. Nachází-li se zaměstnanec v místnosti s jednou osobou, pak nemá rouška smysl, na rozdíl od situací, kdy je v open space s několika lidmi, se kterými se běžně nepotkává a které ani nezná. Tuto rozhodovací pravomoc by ale nechal na managementu různých komerčních společností, zda budou roušky zavádět na pracovišti či nikoliv.

"Já si myslím, že to spíše byla nějaká recese v tom slova smyslu, že se roušky dlouho nosily a teď chceme svobodně dýchat. Ale myslím si také, že to nebylo úplně korektní. Protože roušky nejsou politické a měly by se používat tam, kde riziko skutečně je. Když sedíme dva metry od sebe v nějakém ne příliš zalidněném prostoru, tak tam být nemusí. Když se ale stýkám s někým z půl metru, tak ano," vyjádřil se epidemiolog k "bojkotování" roušek, a to i ze strany lékařů.

"Pokud chci mít na akci velké množství lidí, tak je vhodné je mít. Zejména ve vnitřním prostoru. Lidé by měli sami zvážit, co dělat, nebo nedělat. Často se teď setkáváme s tím, že se cizinci, kteří sem jezdí, diví, co se tu děje. Měl jsem ráno rozhovor pro Welt. A německý novinář říkal, že byl ráno v supermarketu. Divil se, že tam byl jediný, kdo roušku měl. V Německu je rouška naprosto normální," dodal.

S žádnými dalšími opatřeními Prymula nicméně nepočítá, případně by se měla odvíjet podle semaforu v závislosti na epidemiologické situaci v daných lokalitách. Rozhodně by se ale nepřistupovalo k takovým striktním pravidlům, která by měla negativní dopady na ekonomiku.