Stále stejná písnička. Lidé chtějí na testy, laboratoře nestíhají

Podle informací České televize je nejvytíženějším odběrovým místem pražská Nemocnice na Bulovce, kde si ve středu musela asi třicet minut počkat jedna z pacientek Zuzana Lániková. "Delší dobu mě sužuje kašel, takže jsem šla ke svému praktickému lékaři. A ten, aby se vyloučilo úplně všechno a léčilo se to, co se má, tak mě sem poslal na testy,“ sdělila reportérům

"Netušila jsem, že čekání na registraci bude tak dlouhé. Zdravotníci, když jdete na řadu, vždycky zajdou někam, kde pravděpodobně něco vytisknou, a myslím si, že to strašně zdržuje,“ dodala s tím, že má ale pro zdravotníky pochopení, leč ne vždy rozumí jejich postupu.

Kvůli časovým omezení laboratoří jsou zájemci často nuceni chodit na odběr do nemocnic. Jenom Na Bulovce čekalo ve středu v poledne cca dvacet lidí. Ti, co se nezaregistrovali předem, tam museli být i několik desítek minut. Za odpoledne navíc došlo k ještě většímu návalu. Laboratoř přitom zavírá už v šest v podvečer, přičemž denně zvládne vyšetřit 350 lidí. I tak je to ale častokrát nad její síly. Nemocnice se proto rozhodla přistoupit k otevření druhého místa, na nějž by se zájemci o test mohli obrátit.

Praha má celkem 12 laboratoří, které v nemocnicích fungují jak v průběhu pracovního dne, tak zčásti i o víkendu. Pokud jde o soukromá odběrová místa, tak ta jsou během dne přístupná pouze omezenou dobu a jenom v pracovní den, popřípadě vyžadují objednání předem.

I to je jedním z důvodů, proč se lidé nechávají testovat raději v nemocnicích. Ústřední vojenské nemocnici proto také nezbylo než rozšířit svá odběrová místa. Denně je navštíví cca 500 zájemců, z nichž víc než sto činí samoplátci.

Dalším místem v Praze, kam je možné se dostavit kvůli testům, je Letiště Václava Havla. Nachází se přímo mezi Terminálem 1 a 2, a odebírá vzorky lidem, kteří přicestovali. Ty ostatní bere pouze tehdy, když má zrovna volno, což záleží na počtu odletů a příletů. Nelze tedy předem vědět, zda bude či nebude fronta, či jak dlouhá bude čekací doba.

Je znát také rostoucí počet lidí, kterým nedělá problém se nechat otestovat na vlastní náklady. Důvody jsou častokrát pracovní, rodinné nebo cestovní. Navýšení objemu testování by resort chtěl výhradně od zdravotnických zařízení.

Velké nemocnice spadající pod resort zdravotnictví jsou připraveny dělat v dohledné době 15 tisíc testů na covid-19, což je zhruba čtyřnásobně víc než teď. Shodli se na tom jejich ředitelé spolu s premiérem Andrej Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO). Průměrně by mělo být v možnostech státních nemocnic provést zhruba 1000 PCR testů, tedy výtěrů z nosohltanu.

Podle opozice by ale měla být denní kapacita až 30 tisíc testů. Stejný názor zastává dokonce i sám premiér. Přitom se o nutnosti většího testování hovořilo už na jaře, kdy epidemie koronaviru začínala. K faktickému řešení ale došlo teprve až po nedávném nárůstu počtu nemocných v lokálních ohniscích, zejména pak v Moravskoslezském kraji.

Nejvíc odběrových stanic má nejzasaženější Moravskoslezský kraj

Ve všech českých regionech je k dispozici několik odběrových míst, kde se mohou nechat lidé otestovat. Některá z nich ale berou jen na lékařské doporučení. Jedná se třeba o nemocnici v Mělníku, Znojmě nebo Prostějově.

Co se týče jednotlivých krajů, tak nejlépe je v tomto směru vybavené Moravskoslezsko. Odběrových míst má celkem 16. Jedná se o 12 nemocnic a 4 laboratoře. Vyjma Třince a Karviné se mohou do všech dostavit i samoplátci. Naopak nejhůř na tom jsou Liberecko, Plzeňsko a Karlovarsko.

Každá stanice má svojí vlastní provozní dobu, přičemž by lidé měli být připraveni spíše na ráno a dopoledne. V písecké nemocnici funguje laboratoř pouze od sedmi do osmi, a to po předchozím objednání.

Brát v potaz je ale třeba také ordinační dny, jelikož ne všechna odběrová místa přijímají pacienty v sobotu a neděli. Rovněž je nutné také vzít v úvahu, že samoplátci a lidé s doporučením lékaře mohou být přijímáni v různých časových intervalech.

Ministerstvo zdravotnictví plánuje docílit toho, aby se lidé mohli na covid-19 nechat otestovat i od svých praktických lékařů. Na Jihomoravsku se už s něčím takovým počítá a Sdružení praktických lékařů na vlastní náklady zásobuje jednotlivé ambulance ochrannými pomůckami. Jiné regiony s ničím takovým ale nepočítají, jelikož praktici nemají na něco takového vhodné podmínky.