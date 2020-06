Jak je to se zásobami státu pro případ další krize? Zazněl ostrý apel

O tristním stavu v oblasti zásobování informoval v rozhovoru pro Radiožurnál předseda SSHR Pavel Švagr. „Požadavky resortů převyšují naše finanční prostředky, například loni byl požadavek na 800 milionů korun a prakticky jsme nedostali nic,“ stěžoval si a zároveň konstatoval, že je nutné, aby byl stát připravený na všechny výjimečné situace.

Švagr dále také upozornil, že se ve správě rezerv málo investuje, a že se dohánějí deficity. Částka, kterou pak může vyčlenit na nákupy činí 150 milionů, což není optimální. Na to, aby se jeho úřad mohl v reakci na krize modernizovat, by bylo zapotřebí zhruba 800 milionů korun.

Dalším problémem, s nímž se SSHR potýká, jsou také politické tlaky na omezování rezerv a na úspory ze strany resortu průmyslu a obchodu „Dlouho dobu tady nebyla politická vůle situaci řešit, několikrát jsme předkládali materiál do vlády, ani jednou nebyl schválen,“ varoval předseda a řekl, že zásobu Česka tvoří z 50 % ropa a zbývající část připadá na ostatní produkty.

Švagr by dále také uvítal navýšení zásob potravin, a to minimálně na 15 dní, což by si vyžádalo přidělení dalších zhruba sedm miliard.