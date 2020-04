Rozvolňování mě děsí. Česko by promořovalo 10 let, nebo zemře 100 000 lidí, říká lékař

Tvrdí, že kdyby se situace po 14 dnech zhoršila, tak by kabinet musel sáhnout k opatřením, která by rizikové chování lidem zase zakázala. "Myslím, že to je rizikové. Doufám, že to vláda a její poradci mají dobře promyšlené," uvedl pro Český rozhlas.

"Zdálo se mi, že ministři jsou pod nějakým tlakem skupin, které usilují o menší ekonomické ztráty, třeba v oboru pohostinství nebo cestovního ruchu. Podle mého názoru je to riskantní, ale odpovědnost nese vláda, takže je to na ní. Možná, že má pravdu a nic hrozného se nestane... Je to tak 1:1, ale teď to opravdu neví nikdo," dodal.

Výhrady má také k Výzvě jedenácti. V ní lékaři Univerzity Karlovy tvrdí, že plošná opatření nepovedou k vymýcení nemoci covid-19, a je potřeba ukončit nouzový stav a obnovit výuku a dostupnost zdravotní péče.

"Česká republika je již téměř šest týdnů blokována restriktivními opatřeními, která byla zavedena v souvislosti s ochranou zdraví občanů při epidemii COVID-19. Je potřeba ocenit vládu za první rychlá a plošná opatření, která nepochybně pomohla se zvládnutím rizik. V současnosti je nutné s ohledem na aktuální epidemiologická data a vývoj epidemie zásadně zrychlit rozvolňování opatření – ve prospěch zdraví občanů, ekonomické a společenské stability a prosperity země," uvádějí lékaři úvodem své výzvy.

Upozornili, že motivací pro vznik dopisu je ochrana zdraví občanů České republiky, které podle nich dlouhodobá omezení ohrožují. "Plošná opatření nepovedou k vymýcení COVID-19. Je potřebné vytvářet především imunitní odpověď u většiny populace, což bude chránit i ohrožené skupiny obyvatel, definované svou diagnózou, nikoli věkem," píší lékaři.

Požadují proto, aby byl ukončen nouzový stav ke 30. dubnu 2020, aby se obnovila dostupnost zdravotní péče, výuka na základních, středních a vysokých školách v průběhu měsíce května, aby byly odstraněny překážky pro chod ekonomiky a aby došlo k postupnému uvolňování státní hranice.

Podle imunologa se ale zaštítili jménem Univerzity Karlovy, a vypadá to, jakoby mluvili jménem většiny lékařů, kteří na univerzitě pracuji, což považuje za neférové.

"Autoritativním způsobem říkají: takto se to musí dělat a tak to bude… A jejich teze, podle které musí virus projít celou populací, aby tady byla řízená kolektivní imunita, to je názor, se kterým rozhodně nesouhlasíme. To je úplně špatně a tento názor je škodlivý. Nezastávají ho ani žádní světoví odborníci, a neřídí se tím ani žádný stát na světě. Správná strategie je, co nejagresivněji vysledovávat jakékoli stopy viru v populaci, chytit všechny případy a pokud možno jejich kontakty, použít chytrou karanténu a izolaci, tedy tak, aby případů bylo co nejmíň," dodal.

Tvrdí rovněž, že příznivá čísla jsou u nás jen kvůli přijatým restriktivním opatřením a je možné, že se s koronavirem budeme muset naučit žít a jen tak se ho nezbavíme. Jeho smrtnost je ale nejméně 10krát vyšší než u sezónní chřipky a obává se, že pokud bychom řízeným způsobem promořovali populaci tak, aby ji prodělalo nejméně 70 % lidí, tak by se to dělo až 10 let.

Kdybychom prý ale chtěli, aby bylo do konce roku 70 % lidí v zemi promořených, a povzbuzovali je, aby chodili třeba na fotbal, "tak tady máme 100 tisíc mrtvých."