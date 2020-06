Rychlotesty na covid-19 zůstanou lékařům pro testování zájemců

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Rychlotesty na covid-19, které zjišťují protilátky, zůstanou lékařům pro testování zájemců. Mohou být také do budoucna využity pro různé další populační studie. Do Česka jich bylo objednáno přes 709.000 kusů. Na dotaz ČTK to sdělila Jitka Nováčková z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Testy z kapky krve zjistí, zda testovaný nemoc prodělal. Používaly se pro dubnovou studii zjištění imunity v populaci.