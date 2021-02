S koncem nouzového stavu kolaps nenastane. Vláda jen straší lidi a politikaří, říká exministr Heger

Je přesvědčený, že vládě Andreje Babiše nejde příliš o lidi. Exministr zdravotnictví Leoš Heger své tvrzení dokazuje čtvrtečním večerním dění v Poslanecké sněmovně, kdy představitelé zejména hnutí ANO odmítli přijmout dobrovolné usnesení, které bylo apelem, prosbou k veřejnosti, aby se chovala zodpovědně a ohleduplně. „Přiznám se, že mě takový postoj zcela zarazil a skutečně jen svědčí o tom, že vláda hlavně politikaří. Zřejmě si svým jednáním vybili svoji frustraci krátce poté, co nebyl nouzový stav prodloužen,“ míní Heger, který byl nejdéle sloužícím šéfem zdravotnického resortu v polistopadové éře, a to v Nečasově kabinetu v letech 2010 až 2013.

Bývalý místopředseda TOP 09 se nedomnívá, že by se úderem pondělního rána, kdy už nebude platit nouzový stav, automaticky vše v zemi otevřelo. „Zákon o ochraně veřejného zdraví může stanovit řadu restrikcí i koncepcí. Předpokládám, že zejména v uzavřených okresech jako je Trutnov, Cheb a Sokolov k žádnému rozvolnění nedojde, neboť situace je tam velice závažná,“ konstatuje.

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové si všiml, jak se část populace nyní obává, že skončením nouzového stavu nastane naprostý kolaps ve zdravotnictví. „A za obyčejný strach občanů může jen vláda. Neustále lidí straší, navíc neustále říkala, že pokud nebude nouzový stav prodloužen, nastane v nemocnicích katastrofický scénář. Místo nervování národa měla k veřejnosti zvolit uklidňující rétoriku.“ Lékař si myslí, že současná situace se ještě může změnit. „Do hry vstupují hejtmani, kteří určitě nedopustí, aby v krajích nastal chaos.“

Kabinet nepřizná pochybení a pouze očerňuje opozici

Bývalý poslanec nejvíce kabinetu vytýká, že během pandemie nedokázal přiznat jediné své pochybení a nebyl schopen žádné sebereflexe. „Místo toho vláda jen očerňovala a shazovala opozici, jejíž návrhy naprosto ignorovala. Koncentrovala se spíše na předvolební boj než na obavy obyčejných lidí. A rozhodně se jí takové jednání nevyplatilo. Nyní ztratila drajv i důvěru u většiny populace.“

Vysokoškolského pedagoga zaráží, že tým ze Strakovy akademie vůbec nekladl důraz na osvětu. Jako lékař totiž zdůrazňuje, že covid-19 je nesmírně závažným onemocněním, které se nesmí podceňovat ani bagatelizovat. „Proto jsem očekával, že kabinet nechá natočit nějaké reklamní spoty, které by ukazovaly, co vše infekce může způsobit. Volil bych podobnou kampaň, jakou se v minulosti prezentoval BESIP, který promítal, co se stane se spolujezdcem, který není při nehodě připoutaný. Bohužel vláda se do žádného projektu u covidu nepustila,“ lituje.

Rodák z Hradce Králové, který včera oslavil třiasedmdesáté narozeniny, míní, že kabinet k lidem vyslal signál, aby se o sebe starali sami. „Jenže jsou lidé, kteří jsou závislí na druhých. Veřejnost si každopádně nyní musí uvědomit, že je nutné v době pandemie chovat se zodpovědně. Bohužel takový apel jsem ale ze strany vládnoucích politiků příliš nezaslechl.“

Rentgenolog přiznává, že situace je i nadále vážná. „Bohužel národ se hromadně proměřuje, což není ideální. Mnohem lepší než přírodní či kolektivní imunita je ale pochopitelně ta vakcinační. I přes určitě očkovací zaškobrtání stále věřím, že se veřejnost podaří proočkovat a vše se poté zlepší,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger.