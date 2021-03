S koronavirem umírají stále mladší lidé, ukazují nová data

V loňském roce byla polovina zemřelých starších 80 let, další třetina lidé od 70 do 79 let, nad 60 let pak dohromady 95,7 procenta. Podobný byl podíl zemřelých nad 60 let i v necelých prvních třech měsících letošního roku, bylo to 94,8 procenta. Lidí nad 80 bylo mezi zemřelými o sedm procentních bodů méně, o téměř čtyři procentní body víc bylo sedmdesátníků a o tři procentní body víc lidí ve věku 60 až 69 let.

Lékaři z oddělení pečujících o pacienty s covidem-19 upozorňují už zhruba od poloviny února na to, že do nemocnic směřují a v nich i častěji umírají mladší pacienti než dříve. Od začátku března umíralo v průměru víc než 193 lidí denně, v deseti z prvních pětadvaceti březnových dní pak bylo obětí více než 200. Nejvíc zemřelých data o úmrtích, která se ale často později doplňují, hlásí letos z 8. března, kdy to bylo 234 lidí.

Od prosince se v Česku šíří britská mutace koronaviru, v současné době už je jeho převažující formou. Podle studie v časopise British Medical Journal má smrtnost, tedy pravděpodobnost úmrtí při nakažení, o 64 procent vyšší než původní varianta koronaviru. Vážné průběhy nemoci mají častěji než loni mladší a zdravější lidé.

Loni v prvních měsících epidemie byli častými oběťmi koronaviru lidé žijící v lůžkových zařízeních sociální péče. První byl 22. března pětadevadesátiletý muž, který žil v jednom z pražských domovů pro seniory, zemřel v Nemocnici Na Bulovce. Případů nákazy tehdy bylo zhruba 1100.

Zaměstnanci a obyvatelé domovů pro seniory a dalších podobných zařízení byli spolu se zdravotníky mezi prvními, kdo se mohli nechat začátkem letošního roku proti covidu-19 očkovat. Od poloviny listopadu se tamní zaměstnanci pravidelně testovali antigenními testy. Na konci ledna ČTK ředitel ÚZIS Ladislav Dušek řekl, že nákaz tam byly už jen řádově desítky. V polovině března o tom, že se ohniska v těchto zařízeních prakticky nevyskytují, hovořila na výboru sněmovny pro zdravotnictví také pověřená hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Od poloviny ledna se mohou nechat očkovat také lidé starší 80 let, kteří žijí mimo tyto domovy. Podle čtvrtečních dat o očkování dostalo alespoň jednu dávku přes 277.000 z nich, což je téměř 63 procent lidí z této věkové skupiny. U 178.000 z nich bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky, proočkováno plně je tak přes 40 procent obyvatel starších 80 let.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v polovině března mluvil o tom, že v této věkové skupině ubývá díky očkování úmrtí i vážných stavů vyžadujících hospitalizaci. Postupně přibývá také očkovaných mezi 70 až 79 let, kteří se mohou registrovat od začátku března. Podle posledních čísel jich má zhruba třetina alespoň jednu dávku.