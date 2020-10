S Prymulou v restauraci byl i šéf FN Ostrava: Šlo o neveřejný soukromý prostor, brání se

O Havrlantově stanovisku informovala tisková mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Havrlant později ČTK řekl, že nemyslí, že by porušil nějaké nařízení. Během jednání měl podle svých slov respirátor.

"Nebyl jsem nikde v restauraci ... bylo to v takovém uzavřeném salonku," řekl Havrlant. Podle něj restaurace byla zavřená a byla v ní tma. "Jestli tam byly další schůzky nebo další jednání k jinému tématu, nevím," řekl Havrlant. Nedomnívá se, že by porušil nějaké nařízení. "Já ten pocit nemám, ani v tu chvíli jsem ten pocit neměl. Šel jsem prostě na jednání, nebyl zákaz vycházení. Přijel jsem tam a měl jsem respirátor," řekl Havrlant. Dodal, že respirátor měl po celou dobu jednání. "Mám už nějaké roky, takže se musím taky nějak chránit," uvedl ředitel.

Podle mluvčí Harlant do Prahy přijel v podvečer, čekal, až bude k jednání přizván, což bylo okolo 22:00. Jednání trvalo přes hodinu. Jednal pouze s ministrem zdravotnictví Prymulou a předsedou poslaneckého klubu Hnutí ANO Faltýnkem. Jednání proběhlo v uzavřeném neveřejném soukromém prostoru Vyšehradské kapituly," uvedla Petlachová.

Ve vyjádření ředitele zaslaném médiím se dále uvádí, že schůzku inicioval Faltýnek. "Jednání se týkalo pilotního projektu na plošné testování tří antigenních systémů v korelaci s PCR testy, kdy FN Ostrava, Nemocnice Karviná-Ráj a Zdravotní ústav Ostrava byli vybráni jako praktický realizátor tohoto projektu. Je to srovnávací studie na dobrovolnících, kteří přicházejí na odběr z důvodu podezření na koronavirus," píše se v prohlášení.

Deník Blesk dnes vydal fotografie, které ministra zdravotnictví zachytily bez roušky při nočním odchodu z restaurace. Podle zveřejněné fotografie Prymula navštívil restauraci v době, kdy by podle vládních nařízení měla být zavřená, při odchodu z restaurace k autu také neměl na obličeji roušku.

Faltýnek novinářům řekl, že pochybil, když si po odchodu z jednání nenasadil roušku. Odehrálo se podle něj ale v soukromém prostoru až za restaurací. Uvedl, že vítá rozhodnutí pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) nechat věc prověřit ve správním řízení.

"Nechť hygiena řekne, jestli jsme něco porušili či nikoliv," uvedl Faltýnek s tím, že určitě při odchodu neměl roušku, když se bavil s majitelem zařízení. Doplnil, že je připraven nést následky a důsledky svého chován. Pokud mu hygiena vyměří pokutu, měl by ho jako poslance vydávat mandátový výbor. "Já jsem připraven požádat, ať ́mě vydají," uzavřel.

Přestupková imunita zákonodárců však má už několik let jiná pravidla. Jejich přestupky projednává příslušný správní orgán. Poslanec nebo senátor ovšem může tento orgán požádat o to, aby věc postoupil k řešení mandátovému a imunitnímu výboru příslušné parlamentní komory.

Ve vyjádřeních poskytnutých Prymulou a dalším účastníkem jednání médiím ohledně místa schůzky nevidí Faltýnek rozpor. Schůzka se podle něj odehrála v soukromém salonku, který má s restaurací společný vchod. Noční jednání vysvětlil časovou tísní, kdy hned ráno měl ve Sněmovně začít řešit podporu pro pobyt zahraničních vojenských lékařů v Česku. "Mohl ministr dojet ke mně, nebo využít této možnosti, je to v podstatě stejné, je to soukromý prostor," uvedl Faltýnek. Připomněl, že už ráno to označil za svou chybu a omluvil se.