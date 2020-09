Šéf praktiků chce, aby se zlepšila komunikace lékařů a hygieniků

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Komunikace hygienických stanic s praktickými lékaři vázne a měla by se zlepšit. Systém by měl začít fungovat přespříští týden. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. Lékaři se podle něj instrukce hygieniků dozvídají od pacientů a navíc se zpožděním. Potřebují mít informace přímo od hygieniků a písemně, dodal.