Šéf sdružení praktiků kritizuje očkování v Kadani, dostalo se i na mladší lidi

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) odůvodnil očkování ve velkém tím, že bylo potřeba vakcínu použít, aby tento týden dorazila navýšená dodávka vakcín. Na kraj se totiž nedávno snesla kritika za to, že má na skladě několik tisíc dávek. Do nemocnice v Kadani o víkendu dorazilo na očkování proti koronaviru několik tisíc lidí. Někteří přijeli i z okolních obcí. Šlo mimo jiné i o zkoušku toho, jak by mohla fungovat velkokapacitní očkovací centra.

"Ústecký kraj zde místo, aby dal očkovací látky praktikům, kteří by naočkovali skutečně staré a nemocné pacienty, je dal do nemocnice Kadaň. Zde se podstatná část očkovala lidem, kteří nyní vůbec vakcínu dostat neměli. Počet balení odpovídá počtu praktiků připravených očkovat v okrese Chomutov, kraj tedy mohl bez problémů dát tyto vakcíny jim," řekl Šonka.

Podle hejtmana se v nemocnici skutečně očkovali i lidé mladší 70 let. "Jediné, co se tam omylem stalo díky systému, bylo to, že se uvolnil systém, který spustil slot pro skupinu 1B, tam se stala asi půl hodinová prodleva, kdy se mohli očkovat lidé, kteří nejsou prioritní," řekl novinářům hejtman.

Šonka uvedl, že o víkendu dostalo v Kadani vakcínu pouze 76 seniorů nad 80 let, kolik bylo očkováno seniorů nad 70 let podle předsedy není jasné. "Zveřejnili pouze, že lidí mladších 55 let bylo naočkováno v Kadani 1400. Je tedy celkem zřejmé, že v naprosté většině se očkovaly osoby, které být vůbec očkovány neměly," doplnil Šonka. Zpochybnil i inzerát nemocnice, který hlásal, že se může přijít očkovat každý.

Krajský radní Radim Laibl (ANO) Deníku řekl, že vakcíny pro Kadaň původně putovaly praktikům, podle něj je část nečekaně vrátila. "Pochopitelně nešlo o žádné vakcíny vrácené praktiky, těm nikdo žádné nedal, a kdyby dal, tak je samozřejmě naočkují," dodal Šonka.