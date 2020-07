Senát možná umožní uzákonění České komory porodních asistentek

Účelem zákona je podle jeho tvůrců uzákonění profesní komory porodních asistentek a stanovení pravidel pro výkon jejich povolání včetně kárné odpovědnosti. Podmínkou výkonu povolání porodní asistentky má být zápis do seznamu vedeného komorou.

Samotný zápis do seznamu porodních asistentek by podle návrhu umožnil pouze výkon povolání pod odborným dohledem. Aby mohla porodní asistentka vykonávat povolání bez odborného dohledu, musela by složit kvalifikační zkoušku. Připuštění k ní by mělo být podmíněno vykonáním tří let praxe, uvedli tvůrci normy z řad KDU-ČSL, ČSSD, TOP 09 a STAN. Návrh před dalším schvalováním projednají výbory zdravotnický a ústavně-právní.

Předkladatelé chtějí zajistit, aby se porod dětí v domácím prostředí mohl uskutečnit za doprovodu porodní asistentky "zkušené, přezkoušené, vedené jasnými metodikami a kárně odpovědné".

Podobu zákona podle neonatologa Kantora připravily Česká společnost porodních asistentek a Česká komora porodních asistentek, která je nyní právně jen zapsaným spolkem. Výhrady má Unie porodních asistentek, podle níž norma nahrává více nemocničním porodům. "Souhlasíme s tím, že je nutná regulace profese, ale v tom smyslu, aby byla porodní asistentka plně uznána jako kompetentní zdravotník k péči o zdravou těhotnou a rodící ženu a ženu a dítě po porodu," uvedla na webu unie její prezidentka Ivana Königsmarková.

Důvodem pro předložení zákona byla podle Kantora obava z vytvoření společné profesní komory zdravotních sester, porodních asistentek a fyzioterapeutů. "Nemůžeme čekat, než se z porodních asistentek stane menšinová pětitisícová skupinka," dodal Kantor.