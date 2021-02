Senátor Fischer onemocněl koronavirem. Varoval před sílící epidemií

"Onemocněl jsem covidem. První příznaky nákazy se u mě objevily asi před týdnem a testy to potvrdily. Od té doby se s onemocněním potýkám, zatím bohužel bez většího úspěchu," uvedl Fischer. Nakazila se i Fischerova nejmladší dcera, která však téměř nemá příznaky. Fischer naopak své potíže popsal tak, že si připadá jako čerstvý válečný veterán.

Fischer doplnil, že by se lidé neměli nechat ukolébat, pokud přestane platit nouzový stav. "Klíčové pro příští dny a týdny bude to, jestli se budeme chovat rozumně a ohleduplně," napsal. Lidé by se podle něj neměli nechat znechutit politickou situací a měli by myslet na ochranu sebe i ostatních. "Abychom k zoufalé situaci a neschopnosti vlády nepřidali těžké ztráty na životech a totální kolaps nemocnic," dodal.

Minulý týden oznámil nástup do preventivní karantény předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Dříve v ní byli i někteří členové vlády včetně vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO). Koronavirem se nakazili vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr zahraničí Tomáš Petříček (všichni ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar či ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (oba za ANO).