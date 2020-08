Senátor Malý: Vzdělávání lékařů v nemocnicích hrozí zpoždění

"Pokud se problém urychleně nevyřeší, hrozí ještě větší nedostatek atestovaných lékařů, což bude mít negativní vliv na chod nemocnic," uvedl Malý, který je náměstkem ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové a pedagogem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Sněmovní výbor pro zdravotnictví se situací opakovaně zabýval.

Velká část nemocnic včetně fakultních podle něj zatím nemá akreditaci udělenou, přestože se situace řeší už od loňského května. Pokud lékaři působí v nemocnici, která nemá od komise udělenou akreditaci, jejich činnost se jim nezapočítává do atestačního plánu, což oddaluje termín jejich atestace. Ministerstvo přislíbilo, že část práce lékařům uzná, podle Malého to ale nestačí.

"Odložení jejich atestace má negativní vliv na jejich příjmy, což by nejspíš vedlo k oprávněným protestům. V dnešní situaci, kdy se na všech frontách snažíme mladé lékaře do nemocnic přitáhnout a udržet je tam, je takovýto byrokratický zmatek vyloženě kontraproduktivní," dodal. Nemocnicím budou podle něj atestovaní lékaři chybět na samostatnou práci a do služeb.

"Z celkového počtu 99 akreditačních komisí v tuto chvíli ještě ministerstvo dokončuje jmenování 12 komisí úzce specializovaných lékařských nástavbových oborů," uvedla Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Komise, které už jsou jmenované, podle ní vytvořily návrhy vzdělávacích programů a posuzují žádosti o udělení akreditace. Kolika nemocnicím už komise akreditace udělily, ale nesdělila.

K atestacím lékařů Povolná uvedla, že ministerstvo spolupracuje s některými poslanci na přípravě zákonného opatření, kterým by se lékařům automaticky započetla celá praxe z pracoviště, které nebylo akreditováno kvůli neexistenci vzdělávacích programů, podle nichž se akreditace udělují. V některých případech je ale podle ministerstva skutečně možné započíst pouze část předatestační praxe.

Po šesti letech lékařské fakulty se mladý lékař hlásí ke specializačnímu vzdělávání. Dělí se do 19 takzvaných kmenů a 43 specializací. Třicet měsíců studia kmene musí lékař strávit na pracovišti, které má potřebnou akreditaci. Kvůli změně zákona, která slaďuje vzdělání českých doktorů s Evropou, si ji musí obnovit všechny nemocnice. Její podmínky stanoví a udělení schvaluje akreditační komise složená ze zástupců lékařských fakult a odborné komise daného oboru.

Školit mladé lékaře, kteří vystudovali lékařskou fakultu, může pouze akreditované pracoviště, které schvaluje akreditační komise na základě předložených dokumentů o personálním a přístrojovém vybavení nebo počtu pacientů s jednotlivými diagnózami. Komisi jmenuje ministerstvo pro každý obor ze zástupců jednotlivých lékařských odborností.

"Nemocnice se hlásily většinou do května minulého roku. Od té doby se však komise buď nesešly, nebo je ministerstvo nejmenovalo. Je to chyba, kterou je navzdory koronavirové situaci nutné napravit," uvedl senátor.

V minulém školním roce v Česku studovalo podle statistik ministerstva školství na lékařských fakultách přes 21.000 lidí, lékařů-absolventů bylo přibližně 2500. Osm lékařských fakult před navýšením přijímalo asi každého desátého až patnáctého zájemce. Ne všichni, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, tak z kapacitních důvodů mohli být přijati. V loňském školním roce přijaly fakulty o 20 procent studentů víc.