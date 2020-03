Senioři v době zákazu návštěv nesmí pocítit opuštěnost, říká psychiatr Höschl pro EZ

Absenci blízkých jim nyní nahrazuje zdravotní personál, který v současnosti dbá na to, aby nikdo ze seniorů nebyl osamocený, a proto pečovatelé do denního programu zařazují více aktivit, než jindy. Dělají maximum pro to, aby je nepohltil stesk a žal po rodině, která za nimi nyní v době zákazu návštěv z obav nákazy koronavirem nemůže.

„Náš personál se nyní našim klientům věnuje opravdu intenzivněji než obvykle, a to jak v oblasti přímé péče, tak i co se týče volného času. Senioři mají jako tradičně i nyní na výběr z mnoha aktivit a jsou spokojení. Jen jsme bohužel po dobu návštěv museli přerušit spolupráci s externisty, kteří k nám docházejí na canisterapii či muzikoterapii,“ přibližuje současný režim ředitelka Domova seniorů Vysočany, s.r.o. Lucie Větrovská. Nemocným i klientům z různých domovů pro seniory nyní v době zákazu návštěv zdravotnický personál vlastně nahrazuje jejich rodinu, bez níž se nyní musejí obejít.

Odborná komunikace o koronaviru zabraňuje panice

Zvýšenou péči při absenci blízkých zavedli rovněž na oddělení geriatrie a následné péče v pražské Thomayerově nemocnici s kapacitou 240 lůžek následné péče a 8 lůžek akutní geriatrie. „Pacientům právě v této době věnujeme maximální pozornost. Kromě servisu s nimi probíráme i aktuální informace o dění kolem koronaviru COVID-19, poskytujeme jim zprávy o tom, jak se virus vyvíjí ve světě i v České republice, aby u nich nevznikala panika. Řešíme s nimi i naši situaci a opatření týkající se Thomayerovy nemocnice,“ nastiňuje situaci na oddělení geriatrie a následné péče v Thomayerově nemocnici její primář Anatolij Cybulja. Právě komunikace o koronavitu je nyní pro seniory, kteří jsou náchylnější k falešným zprávám, velice důležitá. „S klienty na aktivizačních programech probíráme aktuální dění a samozřejmě často probíráme právě koronavirus,“ tvrdí ředitelka Domova seniorů Vysočany Větrovská. Dostatek zpráv mají i pacienti na oddělení geriatrie a následné péče. „Umožňujeme, aby se mnohem častěji dívali na televizi a její zpravodajství, kde neustále běží aktuality ohledně koronaviru COVID-19,“ říká primář Cybulja.

Velmi citlivě přistupují teď k pacientům v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. „Náš personál si uvědomuje, že řada našich seniorů žije v nejistotě, trápí je stesk po rodině, a proto je důležité, aby u nich nenarůstal pocit izolace a opuštěnosti, což by mohlo zhoršit jejich duševní stav. Proto jim zajišťujeme neustálý program,“ konstatuje ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl. Aby se jeho pacienti cítili komfortně dohlíží klecanská klinika se šedesáti lůžky na kontakt s rodinou, blízkými, i když to v době zákazu návštěv nejde osobně. „Dbáme na to, aby hlavně senioři měli pravidelný telefonní nebo písemný styk s rodinou,“ nastiňuje profesor Höschl z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Zdravotníci píší za seniory rodinám i textovky

Právě telefonování mobilem, který je nyní jedinou možností, jak být ve spojení s rodinou, představuje pro mnohé staré lidi velkou potíž, neboť ho mnohdy vůbec neovládají. „Ano, toho jsme si moc dobře vědomi. A tak personál seniorům pomáhá s vytočením čísla, poradí, jak vyřídit nepřijatý hovor, nebo pacienti diktují zdravotníkům textovou zprávu a personál ji napíše a pošle blízkým. Výjimkou není ani žádost seniorů, abychom jim nabili baterii u mobilu, protože to nezvládají,“ popisuje odstranění problému s moderní technologií primář oddělení geriatrie a následné péče Anatolij Cybulja. Zoufat si nemusí ani ti klienti, kteří mobilní telefon nevlastní vůbec. „I na tyto případy u nás pamatujeme. U nás je běžnou praxí, že když se chce klient spojit s blízkými, potom mu sociální pracovnice kontakt zajistí, případně seniorovi zapůjčí svůj služební mobilní telefon a situaci vyřeší takto,“ nezaskočí ani tato patálie ředitelku Domova seniorů Vysočany Lucii Větrovskou, jež má spolu s personálem na starosti 117 klientů .

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech Cyril Höschl s personálem nyní častěji kontroluje duševní stav klientů, aby případně kvůli zprávám o koronaviru nepropadali panice. „Naši lékaři, psychologové a sestry při podpůrné psychoterapii a psychoedukaci působí na klienty velice příznivě, a to tak, že i naši úzkostní pacienti s chorobnými obavami o své zdraví zvládají současnou situaci kolem koronaviru výrazně klidněji než mnozí zdraví jedinci,“ všímá si psychiatr

Höschl, který se svým týmem o pandemii nic před klienty nezatajuje. „Je třeba zvláště s duševně nemocnými lidmi i seniory hovořit věcně o hrozící infekci a jejich reálných dopadech. Stejně tak poskytujeme informace o nejpřesnějších datech vývoje koronaviru, včetně zodpovědného odhadu rizik,“ vypráví Cyril Höschl.

V zařízeních personál nekontroluje jen duševní stav seniorů, ale všímá si i jejich zdravotního fyzického rozpoložení. „Zdravotní stav klientů kontrolujeme každý den, bez ohledu na skutečnost, zda řešíme koronavirus nebo nikoli. Samozřejmě nyní častěji kontrolujeme, zda naši obyvatelé nemají horečku, netrápí je dušnost, či kašel,“ vyjmenovává ředitelka Větrovská.

Místo návštěv hráli kanastu či šachy

Jak ale současnou situaci se zákazem návštěv vnímají přímo hospitalizovaní senioři, či jejich rodinní příslušníci nebo blízcí? EuroZprávám.cz se podařilo mluvit s těmi, jichž se nynější stav přímo dotýká. „I bez návštěv se to dalo v nemocnici přežít. Měl jsem štěstí na chlapy na pokoji. Povídali jsme si o fotbale, ženách, rozebírali politiku, ale i koronavirus. Nikdo z něj ale nešílel. V čase, kdy normálně chodí návštěvy, jsme hráli kanastu, nebo šachy. Nemohu si stěžovat, ale to víte, že mně manželka chyběla, i když jsme si několikrát za den volali,“ přibližoval situaci sedmdesátiletý pan Karel, jehož v polovině týdne pustili z interny Nemocnice na Bulovce.

Složitou situaci prožívají i rodinní příslušnici hospitalizovaných, jak potvrzuje paní Jarmila, která je už v důchodu. „Mám stejně starého přítele na jedné pražské rehabilitační klinice, kde se zotavuje po operaci. Abychom spolu nemuseli pořád telefonovat, vyjednal si pokoj s balkonem, a tak já za ním přijedu do areálu a na dálku spolu hovoříme. Cítím, jak mu psychicky pomáhá, když se vidíme, i když je to jen na dálku.“ Když chce seniorka svému milému něco donést, musí věci zanechat na vrátnici. „Pak pro ně dojde zdravotní sestra a předá mu je,“ dodává paní Jarmila.

Odborníci překvapivě tvrdí, že zákaz hůře snáší právě rodina, než hospitalizovaní pacienti či klienti v domovech pro seniory. „Ano, zatím se to tak zdá, protože doposud jsem já ani moji kolegové a kolegyně žádnou mrzutost u seniorů nezaznamenala, a to díky prvotřídní starosti o ně ze strany našeho týmu. Rozmrzelí jsou spíše rodinní příslušníci, kteří bohužel nemohou navštěvovat náš domov,“ praví ředitelka Domova seniorů Vysočany Lucie Větrovská, která dodává: „I když současná situace netěší nikoho, plně schvaluji, že vláda České republiky zakázala návštěvy v nemocnicích i domovech pro seniory. Staří lidé totiž opravdu patří do jedné z nejvíce ohrožených skupin, proto vydané nařízení považuji za správné,“ uzavírá Větrovská.