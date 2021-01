Senioři volají praktickým lékařům, chtějí se očkovat raději v ordinaci

Zástupci Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů to uvedli na dnešní tiskové konferenci. K očkování do očkovacích center při nemocnicích se přesto od minulého pátku registrovalo přes 170.000 seniorů nad 80 let, celkem jich žije v Česku přes 400.000.

Podle vědeckého sekretáře odborné společnosti Bohumila Seifera se očkování vakcínou Pfizer/BioNTech v ordinacích praktických lékařů už v současné době osvědčilo. Podle lékařů je pro nejstarší seniory vhodnější a jednodušší. "Pacienti se chtějí očkovat v našich ordinacích. Nemají valnou chuť, zejména ti venkovští, cestovat do očkovacích center," uvedl předseda sdružení praktiků Petr Šonka.

Podle něj se ve všech krajích nabídla více než polovina lékařů i přesto, že s očkováním v lednu ani únoru nepočítali. V Moravskoslezském kraji podle něj za víkend přes 200 tamních lékařů zajistilo 5800 zájemců z řad seniorů, protože měli od kraje informace, že jim vakcínu předá. Poté ale kraj podle Šonky obrátil a vyzval lékaře, aby se zapojili ve velkých očkovacích centrech. Podobně to podle něj dopadlo i v Ústeckém kraji.

Očkovat v kraji zřizovaných velkých centrech by podle Šonky měli zejména ambulantní specialisté, kterých je více než praktických lékařů. Své síly podle něj nabízejí také praktičtí lékaři pro děti a dorost nebo někteří stomatologové.

"Jsme připraveni na očkování v našich ordinacích vakcínami, které jsme schopni skladovat. Doufáme, že to bude do začátku března," řekl Seifert. Do podzimu tak mohou praktičtí lékaři podle něj naočkovat až tři miliony lidí. Podmínkou je podle něj plynulost dodávek jak vakcíny, tak materiálu na očkování jako jehly a stříkačky, který je pro lékaře na trhu nedostupný.

Lékaři upozornili také, že administrativa v současné době trvá třikrát déle než samotné očkování. Problematické by podle Cyrila Muchy z výboru odborné společnosti bylo také to, pokud by při očkování chronických pacientů bylo povinné k očkování potvrzení od lékaře. "Bylo nám však přislíbeno, že bude stačit, když si zájemce přinese nějaké starší osvědčení od lékaře, třeba i specialisty," dodal.

Praktičtí lékaři obslouží denně celkem asi 200.000 pacientů, z toho zhruba polovinu představují telefonáty související s covidem-19. Zejména z kapacitních důvodů však praktici nepočítají s tím, že by ve větší míře vyjížděli za pacienty domů. Problematické by podle Šonky mohlo být také zvládání případných nežádoucích účinků vakcíny mimo ordinaci. Ani velká očkovací centra týmy pro očkování jednotlivců doma nezřizují, jezdí jen do domovů pro seniory.