Seniory nad 80 let kvůli očkovaní kontaktuje praktický lékař

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Seniory nad 80 let, kteří zatím nejsou přihlášení k očkování proti covidu-19, budou kontaktovat jejich praktičtí lékaři. ČTK to dnes řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Spolu s hejtmany dnes řešil s ministerstvem zdravotnictví také možnost, aby praktičtí lékaři mohli dál očkovat seniory nad 80 let i ve svých ordinacích, což bylo v některých krajích umožněno. V úterý jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na sociálních sítích napsal, že to dál možné nebude. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nemohou zatím očkovat kvůli nedostatku vakcíny.