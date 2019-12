Skončí exředitel IZIP ve vězení? Žalobce žádá nepodmíněný trest

Dvojice obžalobu z toho, že z firmy poskytující elektronické zdravotní knížky zpronevěřila 253,5 milionu korun, odmítá. Podle jejich právních zástupců žalobce vinu neprokázal. Rozsudek vynese pražský městský soud ve čtvrtek.

Akciová společnost IZIP dříve pro VZP provozovala elektronické zdravotní knížky a portál pro komunikaci s lékaři či zaměstnavateli. Obžaloba tvrdí, že Pašek s Čurdou se na této spolupráci rozhodli obohatit na úkor IZIP. V roce 2008 proto nechali uzavřít tři zprostředkovatelské smlouvy, podle nichž měla Čurdova FINIM dopomoci IZIP k rozšíření kontraktů s pojišťovnou mimo jiné ohledně projektu osobního účtu pojištěnce.

Oba muži si přitom podle státního zástupce byli vědomi toho, že smlouvy jsou účelové a že FINIM žádnou zprostředkovatelskou činnost provádět nebude. Čurda pak jménem FINIM vystavoval společnosti IZIP faktury, které Pašek nechal proplácet.

Dvojice podle dnešní závěrečné řeči státního zástupce nedokázala ani v průběhu hlavního líčení vysvětlit, jaké služby měla firma FINIM společnosti IZIP poskytovat. Smlouvy, které s ním společnost uzavřela byly nekonkrétní a pravděpodobně i antidatované, uvedl žalobce. "Ani svědci - akcionáři IZIP - nevěděli, co měl pan obžalovaný pro společnost vykonat," dodal. Tehdejší vedení pak bylo podle něj překvapeno, kolik firma Čurdovi na základě smluv vyplácela.

Podle advokátů obou obžalovaných nepodpořil státní zástupce svá tvrzení žádnými argumenty, pouze spekuloval. Čurdova činnost byla podle nich pro IZIP zásadní. "Do té doby, než byla uzavřena smlouva s FINIM, nebyla IZIP schopná nabídnout katalog služeb, který by pojišťovna akceptovala," prohlásil právník. Dodal, že bez Čurdy by VZP odstoupila od smlouvy s IZIP, a firma by tak skončila v úpadku. Advokáti požadují, aby soud jejich klienty obžaloby zprostil.

Pašek původně čelil stíhání společně s někdejším šéfem VZP Pavlem Horákem, a to za pletichy při veřejné soutěži. Policisté je v roce 2013 obvinili z toho, že muži uzavřeli půlmiliardovou smlouvu na nábor nových klientů bez veřejné soutěže. Nejvyšší státní zastupitelství však stíhání zastavilo jako předčasné. Policie dvojici znovu obvinila s dalšími třemi lidmi počátkem roku 2017, stíhání dvou z nich i Horáka bylo následně opět zastaveno.

VZP vydala firmě IZIP za poskytované služby zhruba dvě miliardy korun za 12 let. V roce 2012 pojišťovna vypověděla smlouvu na zdravotní knížky a o tři roky později i smlouvu na provoz portálu.