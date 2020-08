Skoro třetina klíšťat v Praze je nakažená. Přenáší lymskou boreliózu

Nejvíce klíšťat s boreliózou hygienici našli v Točné na jihu metropole, kde nákazu přenášelo 51,9 procenta nasbíraných parazitů. Následovalo Prokopské údolí v Praze 5 s 44,1 procenta, Divoká Šárka v Praze 6 s 42,2 procenta a Hostivař v Praze 10 s 41,9 procenta.

"Výsledky ve vztahu k výskytu onemocnění ukazují stále na potřebu dodržování preventivních opatření ve formě očkování proti klíšťové encefalitidě a používání vhodných repelentů. Rozhodující roli má i včasné odstranění klíštěte včetně dezinfekce místa přisátí a vhodné oblečení při návštěvě přírodních lokalit. Očkování proti klíšťové encefalitidě provádí očkovací centra, zdravotní ústavy nebo praktičtí lékaři," uvedla Jaroslava Zelenková z protiepidemického odboru hygienické stanice.

Do poloviny července bylo podle informací hygieny v Praze diagnostikováno 33 případů s lymskou boreliózou a osm případů s klíšťovou encefalitidou. Loni to bylo za celý rok 173, respektive 46 případů. Hygienici radí, aby si lidé do lesa oblékali dlouhé kalhoty a trika s dlouhým rukávem ideálně světlé barvy a vždy použili repelent. Po návratu z přírody se pečlivě prohlédli, přisáté klíště co nejrychleji odstranili a postižené místo dezinfikovali.

Lymská borelióza je infekční onemocnění postihující klouby, kůži i nervovou soustavu. Nemoci nelze předcházet očkováním. Zatímco borelióza se přenáší po 24 hodinách, k nákaze virem encefalitidy stačí dvě hodiny. Proti viry způsobené klíšťové encefalitidě očkování existuje. Jedna dávka vakcíny stojí 900 korun. Dávky jsou potřeba pro nastolení ochrany dvě a další za rok, potom se přeočkovává každých pět let.