Skupina senátorů se rozhodla podat ústavní stížnost proti povinnému očkování

"Vyhláška dále rozděluje už tak polarizovanou společnost, nehledá jiné cesty řešení velkého problému a je naprosto nevymahatelná," uvedl Růžička. Dodal, že téměř všichni navrhovatelé stížnosti očkováni jsou.

Záměr napadnout u Ústavního soudu vyhlášku o povinném očkování oznámili před dvěma týdny také poslanci SPD. K podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení vyhlášky je potřeba 25 poslanců či deseti senátorů, SPD má 20 členů dolní komory.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) před Vánocemi oznámil, že předloží do poloviny února vládě novelu očkovací vyhlášky, která již nebude zahrnovat povinné očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let. Přesné znění podle něj bude záležet i na datech o variantě viru omikron. Válek považuje také za nutné sladit postup při očkování členů vybraných profesních skupiny skupin s WHO, kdy by podle něj mohli být očkovaní na základě testu protilátek. "Dovedu si představit, pokud omicron totálně nezmění pravidla, tak že pak takto budeme postupovat," řekl ministr.

Bývalou vládou schválená vyhláška má od března zavést povinné očkování pro zaměstnance zdravotnických zařízení a studenty zdravotnických oborů, pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, pro policisty a městské strážníky nebo celníky.

Ústavní soud o povinnosti podstoupit očkování už v minulosti rozhodoval. V roce 2014 zamítl návrh na zrušení části zákona o ochraně veřejného zdraví, v níž zrušení pasáže o povinném očkování domáhali rodiče kvůli odmítnutí pravidelného očkování jejich tehdy nezletilé dcery.