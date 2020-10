Vláda schválila plošné testování v domovech seniorů

"Vláda právě schválila plošné preventivní testování antigenními testy v pobytových sociálních službách. Testy nakoupí VZP ČR. Jsou rychlé, cenově dostupné a případná pozitivita bude potvrzena PCR testem. Ochrana těch nejzranitelnějších musí být maximální," uvedla Maláčová.

Podle statistik roste počet domovů, kde se nákaza objevila. Přibývá také nakažených seniorů, a to v průměru 1600 denně. Od prvního října testy nákazu potvrdily u 25.000 lidí nad 65 let. Nyní tvoří senioři 14 procent lidí s covidem. Osoby nad 75 let pak představují 6,5 procenta nakažených.

Výsledky u antigenních testů jsou zhruba do 15 minut, vyšetření je ale méně spolehlivé. Podle studie Univerzity Karlovy a motolské nemocnice neodhalí covid-19 asi u třetiny nakažených a nemoc nepotvrdily ani u lidí s příznaky. Při výtěru z nosohltanu štětičkami při PCR testu se zjišťuje genetická informace viru v ribonukleové kyselině (RNA). Získání výsledků je náročnější a trvá výrazně déle. Testy jsou ale spolehlivější.

"Minulý týden proběhla v sociálních službách úspěšná zkouška antigenních testů. Ty by mohly být díky rychlému výsledku velkým pomocníkem v boji proti covidu. Ministr Prymula přislíbil brzký plný rozjezd," sdělila Maláčová.

Minulý týden proběhla v soc. službách úspěšná zkouška antigenních testů. Ty by mohly být díky rychlému výsledku velkým pomocníkem v boji proti Covidu! Ministr Prymula přislíbil brzký plný rozjezd. Starší generaci musíme maximálně chránit! — Jana Maláčová (@JMalacova) October 27, 2020

Prymula označil v pondělí testování pomocí antigenních testů za klíčové opatření v domovech. Tam, kde by zjistily nákazu, by se následně testovalo metodou PCR. Podle Prymuly plošné testování umožní zachytit nákazu, pacienty pak bude možné izolovat od zdravých.

Minulý týden ministr také uvedl, že by měly být antigenní testy postupně vyžadovány pro personál a nové klienty v zařízeních sociální péče, ve zdravotnických zařízeních nebo například v lázních.