Soud zrušil povinnou samoizolaci při návratu do Česka ze zahraničí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Městský soud v Praze zrušil k 1. listopadu část opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého se lidé po návratu ze zemí s vysokou mírou rizika nákazy musí do doby, než budou mít negativní výsledek PCR testu, podrobit samoizolaci. Dnešní informaci serveru Česká justice ČTK potvrdil mluvčí soudu Adam Wenig. Test mohou lidé podle opatření postoupit nejdříve až pátý a nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby by měl být dotyčný člověk právě v samoizolaci. Rozsudek soud také zveřejnil na úřední desce.