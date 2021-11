Soukromý domov důchodců zasáhl covid, onemocněla téměř třetina lidí

Nákaza u klientů byla potvrzena v pátek večer, v sobotu zdravotníci náchodské nemocnice přímo v zařízení podali 20 klientům monoklonální látky. Malá Čermná je částí města Hronov.

"Kromě 11 pozitivních klientů dostalo látky také devět dalších, kteří s pozitivními jsou na pokoji. U nemocných je průběh mírný. Dva klienty jsme museli odeslat do nemocnice k hospitalizaci, protože si to už vyžadovalo odbornou péči. Co vím, tak na ventilátoru nejsou," řekl dnes ČTK Čtvrtečka.

Na covid-19 bylo testováno také 29 zaměstnanců, z toho jednomu vyšel test pozitivní. "Původ onemocnění neznáme. Pozitivní klienti jsou ve věkové kategorii 55 až 95 let," řekl ČTK Čtvrtečka. Zákaz návštěv platí v Senior centru v Malé Čermné od čtvrtečního večera.

V pobytových zařízeních sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v posledních dnech mírně přibývá nakažených. Situace je podle dostupných informací v těchto zařízeních stabilizovaná.