Španělsko zůstává na českém seznamu rizikových zemí. Po návratu covid test, nebo karanténa

Vyplývá to z aktualizovaného seznamu, který dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

Lidé, kteří se vracejí ze Španělska s výjimkou Kanárských a Baleárských ostrovů, budou muset nadále do pěti dnů od vstupu na české území podstoupit na vlastní náklady test na covid-19 a jeho výsledek oznámit příslušné hygienické stanici do sedmi dnů od vstupu na české území. Do oznámení výsledků testů platí pro navrátilce omezení pohybu na cesty do zaměstnání a do školy. Lidé, kteří se testu nepodrobí, musí být deset dní v karanténě.

Lidé, kteří se vracejí z rizikových zemí, kam kromě Španělska patří i většina mimoevropských států, také budou muset nadále vyplňovat příjezdový formulář, a to ještě před cestou do ČR. Vztahuje se to na všechny osoby, které v posledních 14 dnech rizikovou zemi navštívili na více než 12 hodin. Podle hygieniků formulář pomáhá snížit riziko zavlečení nemoci ze zahraničí a jejího dalšího šíření v Česku.

Zatímco omezení pro cesty do Česka jsou relativně malá, Češi při cestách do zahraničí čelí častějším restrikcím kvůli rychlému šíření epidemie v zemi. Například pro cesty do Itálie, Řecka či na Slovensko je povinný negativní test na covid-19. Rakousko stanovilo stejný požadavek pro cestující z Prahy.