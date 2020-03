Specializované nemocnice na koronavirus budou mít 30 ventilovaných lůžek

Od pondělí 23. března bude mít Fakultní nemocnice Motol vyhrazeno 20 lůžek s ventilací a 40 s oxygenoterapií. Vyčlení také dva až tři operační sály a jednu pooperační stanici. Lůžka pro nemocné s nejtěžším průběhem nemoci budou v budově číslo 22 současně s infekčním oddělením mimo hlavní areál. Nyní je tam lůžek deset, dovybaveno bude dalších deset a na jejich 24hodinový provoz bude třeba asi 30 lékařů a 160 sester.

Devětadvacet současných pacientů bude přemístěno na jiná oddělení nebo do jiných nemocnic. Prostory budou upraveny, aby vznikly infekční a neinfekční zóny a u vstupu speciální prostory, takzvané filtry. Dalších 40 lůžek pro méně závažné případy s kyslíkovou terapií bude v samostatném patře vedlejší budovy Pneumologické kliniky.

"Můžeme využít všech dostupných poznatků z jiných zemí, hlavně z Itálie a Číny, a připravit se tak, abychom byli schopni zvládnout první nápor kriticky nemocných pacientů," řekl ředitel FN Motol Miloslav Ludvík.

Všechny nové pacienty nemocnice otestuje pomocí rychlotestu na COVID-19. Nemocnice jich podle mluvčí Pavlíny Dankové dostala už dnes 5000 kusů, dalších 1000 poputuje do Nemocnice na Homolce. Tři tisíce kusů dostala podle mluvčího Petra Sulka Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice je podle mluvčí Jitky Zinke čeká ve čtvrtek.

Nemocnice na Homolce připraví pro pacienty nakaženými novým typem koronaviru deset ventilovaných lůžek a 20 lůžek s oxygenoterapií, informovala dnes v tiskové zprávě. "Naším cílem je zajistit péči jak pacientům s COVID-19, tak i ostatním akutním pacientům, s jinými vážnými onemocněními," řekl ředitel nemocnice Petr Polouček. Nemocnice podle pondělního nařízení vlády utlumila neakutní operace a vyšetření.

O pražské pacienty se má v řádu týdnů až dvou Homolka starat společně se sousední Fakultní nemocnicí v Motole. Dohromady budou mít 90 lůžek. "Homolka bude mít v řádu dnů pro akutní pacienty připravených osm ventilovaných lůžek na ARO a další lůžka budou v případě potřeby zřízena na ostatních odděleních," uvedla mluvčí nemocnice Martina Dostálová.

Původně se hovořilo o stovkách lůžek ve Fakultní nemocnici svaté Anny v Brně a pražské Nemocnici na Homolce. Vyčlenění nemocnic oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí, měly podle něj mít až 300 lůžek. Proti záměru se ale ozvala svatoanenská nemocnice, která uvedla, že nemá dostatek přístrojů. Už dnes informovala, že v první fázi vyčlení právě 30 intenzivních lůžek pro pacienty v těžkém stavu.

Homolku a svatou Annu vybrali podle Babiše kvůli jejich blízkosti s dalšími zařízeními, kam mohou být jejich pacienti převezeni. Z Homolky budou přemístěni do nemocnice v Motole, v Brně se pacienti z celé svaté Anny přestěhují do FN Brno. Připravené mají být do týdne až dvou.

Vojenská nemocnice v Těchoníně na Orlickoústecku může být uvedena do chodu během 12 hodin. "Zaktivovat Těchonín je jednoduché, je to otázka personálu, který tam musí najet," uvedl v pondělí Prymula.