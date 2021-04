Spolupráce s Blatným byla podle epidemiologů dobrá, zlepšovala se

Oba působí v Mezioborové skupině pro epidemické situace (MeSES) při ministerstvu zdravotnictví, která radí jak zvládat epidemii covidu-19. Oba předpokládají, že skupina bude pokračovat i za nového ministra Petra Arenbergera, který byl dnes jmenován.

"Spolupráce s ministrem byla velmi dobrá a v posledních týdnech se hodně zintenzivnila," napsal ČTK Smejkal. Doufá v to, že bude skupinu MeSES nadále vést a že bude spolupráce pokračovat i s novým ministrem.

"S panem docentem Blatným se spolupráce neustále zlepšovala a teď na konci jeho mandátu byla z mého pohledu nejlepší," napsal ČTK Maďar. Skupina MeSES podle něj není spojena s žádným konkrétním ministrem ani vládou a měla by pomáhat státu řešit epidemické situace dlouhodobě. "Z hlediska principu bych byl rád, kdyby nový ministr uměl co nejvíce obhájit a ubránit odborná stanoviska a co nejméně podléhal politickým vlivům, které by mohly expertní názory deformovat, což by mohlo komplikovat zvládaní pandemie," dodal Maďar.

Odborníci ze skupiny MeSES dávali například doporučení k postupnému návratu dětí do škol. Poté, co v úterý vláda schválila i otevření části obchodů, uvedli, že s nimi tento záměr nikdo nekonzultoval.

Babiš řekl, že důvodem odvolání Blatného nebyla nespokojenost s jeho prací, s Blatným se rozcházel v názoru na to, jak by měl resort fungovat. V minulosti Blatného kritizoval mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19.