Správa rezerv rozváží do nemocnic další ochranné pomůcky, pomáhají vojáci

Na twitteru o tom informoval předseda SSHR Pavel Švagr. S distribucí ochranných pomůcek do nemocnic pomáhá správě rezerv armáda.

Dnes další rozvoz do fakultních nemocnic po celé republice. Pomáhá s tím take Armáda CR. Na cestě je 960 000 rousek, 100 000 respiratoru FFP2, 25 000 respiratoru FFP3, 8500 rukavic, 15 700 ochranných obleků, brýle, ochranne štíty a dezinfekce. pic.twitter.com/b4MfCY8Kgj — Pavel Švagr (@pavel_svagr) March 27, 2020

Od předminulé soboty jako mezisklad ochranného materiálu pro zásobování nemocnic funguje sklad správy rezerv v Sedlčanech, která z něj do pondělka vydala 1,3 milionu roušek, přes 372.000 respirátorů, z čehož bylo 34.100 kusů nejvyšší třídy FFP3. O víkendu správa otevřela druhý mezisklad v Olomouci.

Česká republika trpí nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize. Koncem minulého týdne začal fungovat letecký most s pomůckami zakoupenými v Číně, do země tak už dorazily miliony roušek. Švagr už dřív řekl, že zásoby, které doputují do meziskladu, se okamžitě expedují.

Do Česka se ale dostaly ochranné pomůcky i z jiných zemí. Například vietnamské ministerstvo veřejné bezpečnosti darovalo ministerstvu vnitra tisíce látkových roušek. Z Vietnamu je v polovině týdne dopravilo s repatriační letadlo, které dovezlo do Prahy Čechy a další občany z EU.

Počet potvrzených případů nákazy překročil v Česku dvoutisícovku, k dnešnímu ráno bylo evidováno 2062 pozitivních testů. Počet nakažených se během čtvrtku zvýšil o 259. Nákaza si v ČR vyžádala devět obětí, zatím jen deset lidí se vyléčilo.