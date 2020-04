Stačí nakazit polovinu Čechů, říká virolog. Klíčová bude kanalizace

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Pokud by se Česko vydalo cestou postupného promořování populace, k němuž podle řady expertů už stejně dochází, stačilo by, aby se nakazila polovina lidí. V takovém případě by epidemie sama přestala, tvrdí virolog Ivan Hirsch