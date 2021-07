Stát má motivovat k očkování, trasovat, udržet otevřené obchody, tvrdí Piráti a STAN

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Motivace lidí k očkování proti covidu-19, rychlé trasování, udržení otevřeného maloobchodu a služeb či bezpečný návrat do škol jsou podle Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) prioritami v souvislosti s koronavirem. Zároveň by podle nich mělo zůstat bezplatné a dostupné testování na koronavirus a důležitá je příprava plánu na podzim. Zástupci stran to řekli na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně.