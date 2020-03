Stát pořídí termokamery do nemocnic, už je objednal

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát pořídí do všech nemocnic v České republice kamery snímající teplotu, dnes jich objednal 500. Novinářům to po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V nemocnicích by měly termokamery v souvislosti se šířením nového typu koronaviru pomáhat odhalovat potenciálně infekční lidi.