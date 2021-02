Stát pošle do nejpostiženějších regionů více vakcín

Blatný už dříve označil žádost krajů za smysluplnou. Ve čtvrtek ve Sněmovně řekl, že je snaha nějakým způsobem vyjít krajům vstříc, ale jestliže se to stane, tak jen tehdy, když to neohrozí očkování v ostatních regionech. Jaké množství stát do krajů pošle, ví podle ministra koordinátorka očkování Kateřina Baťhová.

Karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN) dnes ČTK řekl, že Karlovarský kraj dostal tento týden rozpis očekávaných dodávek vakcín na březen. "V něm je od 8. března navýšení dodávek ze dvou plat vakcín na tři. To znamená místo 2340 dávek o 1170 dávek více. O žádném mimořádném navýšení dávek mimo tento rozpis zatím informaci nemáme," řekl Kulhánek.

V ČR jsou k dispozici vakcíny od tří firem - Pfizer/BionTech, Moderny a AstraZeneca. Od 27. prosince, kdy se začalo proti novému koronaviru očkovat, dostalo obě potřebné dávky vakcíny 198.024 lidí, vyplývá z webu ministerstva zdravotnictví. Zdravotníci dosud aplikovali téměř 520.000 dávek vakcíny, z toho 16.341 ve čtvrtek. To je zhruba o 200 víc než ve středu. Vláda čelí kritice opozice za pomalé tempo očkování.

Z více než půl milionu aplikovaných dávek vakcíny připadá podle dat ministerstva zdravotnictví na Královéhradecký kraj 26.400 dávek. V Karlovarském kraji zdravotníci dosud podali přes 11.000 dávek, což je nejméně v zemi.