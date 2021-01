Stát ruší polní nemocnici v pražských Letňanech, využití se nedočkala

Náměstek ministra Vladimír Černý uvedl, že zrušení nemocnice v Letňanech navrhl proto, neboť její udržování považuje při nedostatku zdravotnického personálu za neúčelné. Nemocnice nebyla od konce října, kdy ji armáda postavila, aktivována. Stát dosud jen za pronájem ploch zaplatil zhruba 51 milionů korun.

Pokud by se zlepšila situace s personálem, jeví se podle Černého mnohem účelněji posílit kapacity normálních nemocnic než aktivovat zařízení v Letňanech. Navrhl tedy Blatnému ukončit záběr plochy v Letňanech a vyklidit místo, což ministr vzápětí potvrdil.

Stát provozovateli letňanského výstaviště dosud za pronájem zaplatil 50,9 milionu korun bez DPH. Smlouva byla v listopadu prodloužena do konce února. Pokud tedy pronájem skončí podle kontraktu, bude stát muset zaplatit dalších 13,7 milionu korun bez DPH.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Sídlí v halách letňanského výstaviště. Postarat se může o 500 pacientů. Podle dřívějších informací mohla být využívána pro následnou péči, umístěni by v ní tak byli pacienti s covidem-19 na doléčení. Sloužit také mohla pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů důchodců. Na místě by podle původních plánů byli nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které by armáda v případě aktivace stáhla z jiných nemocnic. Oficiálně spadá pod Fakultní nemocnici Bulovka.

Záložní nemocnice na brněnském výstavišti bude nadále fungovat jako velkokapacitní očkovací centrum, řekla dnes ČTK Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno, která má prostor na starosti. Podle Plaché by v případě potřeby bylo možné využít kapacitu pro pacienty s koronavirem, pokud by nastala další vlna a nemocnice pro ně neměly lůžka. V kraji je bezmála 600 hospitalizovaných s covidem-19, v listopadu jich byl dvojnásobek a ani tehdy nemusela být záložní nemocnice s 300 lůžky pro hospitalizace využita. Nyní je na výstavišti očkovací centrum, kde v současnosti denně absolvuje očkování kolem 120 lidí z řad seniorů nad 80 let. Od příštího týdne budou podstupovat pouze druhé kolo očkování. Jakmile bude více vakcín, rozjede se podle Plaché zase očkování i nových zájemců.