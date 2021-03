Stav postižení už platí v devíti středočeských nemocnicích

Podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) je nejhorší epidemická situace na Kolínsku, Mělnicku, Kutnohorsku, Mladoboleslavsku a Nymbursku a velmi se zhoršuje na Kladensku. Tomu podle ní odpovídá i stav v nemocnicích.

Na jednotkách intenzivní péče leží 144 pacientů, z toho 65 na umělé plicní ventilaci a 93 na vysokoprůtokovém kyslíku. Drobný pokles počtu případů je podle Pavlíka jak na jednotkách JIP, tak v celkovém počtu. "Ale jsou to skutečně jednotky pacientů, kteří byli propuštěni z nemocnic," dodal radní.

Stav hromadného postižení osob platí v nemocnicích v Benešově, Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Mladé Boleslavi, Příbrami, Rakovníku a Čáslavi. V takovém stavu péče v nemocnici neodpovídá běžnému standardu. V Čáslavi se tento stav sice oficiálně nevyhlašoval, ale fakticky tam platí také. Kvůli vyčerpání personální a lůžkové kapacity přibyla mezi těmito nemocnicemi dnes odpoledne také nymburská nemocnice.

Pavlík zdůraznil, že základní péče v těchto nemocnicích zůstává zajištěna. "V žádné z těchto ani ostatních nemocnic není ohrožena akutní péče," uvedl. Nemůže se tak podle něj například stát, že se člověku se srdeční slabostí nedostane ošetření.

Nemocnice zvyšují kapacity covidových lůžek, někteří pacienti se přesouvají i do léčeben dlouhodobě nemocných. Z nymburské nemocnice by mohla být část pacientů přemístěna do Lázní Poděbrady. Kraj kontaktuje zdravotnické školy a žádá studentky o pomoc. V 11 zdravotnických a sociálních zařízeních vypomáhá 69 vojáků.

Kladenská nemocnice podle její mluvčí Hany Plačkové stav hromadného postižení osob zatím vyhlašovat nebude. "Vše bude záležet na růstu počtu covidových pacientů. Kapacitně jsme na hraně. Volná lůžka pro covid-19 pozitivní pacienty se pohybují v řádu jednotek," popsala Plačková s tím, že situace je vážná, rychle se mění a počty pacientů s koronavirem stále neklesají.

K dnešku je v kladenské nemocnici celkem 75 pacientů, u kterých byla potvrzena nákaza koronavirem. Z nich osm potřebuje hospitalizaci na lůžkách intenzivní péče. V pondělí bylo v nemocnici 76 pacientů s covidem, z toho devět na lůžkách intenzivní péče.