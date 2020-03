Stomatologové nesouhlasí s uzavřením ordinací

ČTK to dnes řekl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Uzavření zubních ordinací by podle něj pro stomatologii bylo likvidační.

Komora se podle Šmuclera zároveň dohodla, že zubaři nebudou fungovat na zubních pohotovostech, kde chybí respirátory. "To znamená, že lékařská služba první pomoci tam, kde nejsou respirátory, v tuto chvíli končí," uvedl Šmucler po dnešním jednání zástupců soukromých lékařů. Jednání se podle něj zúčastnili zástupci zubařů z celé ČR, dále také zástupci praktiků, pediatrů či lékárníků.

"Zubní lékaři omezí provoz na rozumný počet výkonů. Budou mít speciální hygienická opatření a pacienti budou chodit ne do čekáren, ale budou jednotlivě bráni do ordinací," řekl Šmucler. Zákaz plánovaných výkonů ve stomatologii podle něj není možný z finančních důvodů. "Nemůžeme uzavřít stomatologii, protože nikdo neví, jestli se někdy ještě otevře," vysvětlil.

Podle něj by komora chtěla stomatologii udržet v základním chodu. "Pokud nám v tom stát zabrání, tak zavřeme zítra všech 8500 zubních praxí, takže stomatologie bude dostupná jen ve fakultních nemocnicích," řekl. Takové rozhodnutí by podle něj ale bylo absurdní. "Nevím, čím se to liší například od ORL nebo dermatologie," řekl.

Stomatologická komora podle Šmuclera vyzývá pacienty, aby nechodili k zubaři s jakýmikoli příznaky nachlazení. Ve spolupráci s praktiky či lékárníky shání komora ochranné pomůcky, jako jsou roušky či respirátory. "Teď máme přislíbeno za odpoledne 50.000 respirátorů od soukromých dárců. Vypadá to, že jich přijde mnohem víc," uvedl Šmucler. Respirátory podle něj opět přislíbilo i ministerstvo zdravotnictví, které má jejich distribuci zajišťovat.

Na nedostatek respirátorů a roušek dnes upozornili praktičtí lékaři nebo pracovníci v sociálních službách. Chybí ale i lékárníkům. Zástupci státu uvádějí, že dělají co mohou a ochranných prostředků bude brzy víc. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka po jednání se stomatology zopakoval, že pro praktiky platí doporučení, aby uzavřeli ordinace, pokud jim dojdou ochranné pomůcky. Měli by pak poskytovat lékařské konzultace jen telefonicky nebo on-line. Lékařská komora lékaře vyzvala, aby odložili plánované kontroly a vyšetření, ale zůstali k dispozici akutním pacientům.

Řada stomatologů se podle Šmuclera respirátory již dříve předzásobila. I proto by podle něj rozhodnutí o provozu ordinace mělo být na jednotlivých zubařích. Dodal, že musí být běžně připraveni i na pacienty s jinými chorobami, jako je třeba virus HIV.