Strašení druhou vlnou koronaviru je absurdní, říká senátorka s lékařským vzděláním

"Nemám ráda slovo druhá vlna. V této fázi mi přijde naprosto absurdní s ní strašit. Bude tady totální hysterie,“ sdělila Dernerová v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Podle ní je chyba především v komunikaci. „Nemyslím, že by měl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignovat. Za chaos může především krajská hygiena. Celý systém je špatně nastavený,“ uvedla ve svém rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

"Jsou to přenašeči, ale zároveň lidé, kteří společnost promořují, a to je dost podstatné. Díky nim se bude zvyšovat odolnost populace,“ poznamenala lékařka, že značná část infikovaných horníků byla asymptomatická nebo s mírným průběhem. Samotné se jí už covid-19 zajídá a uvítala by relevantnější čísla.

Panikaříme zbytečně?

"Ano, zprvopočátku jsme byli všichni vyděšení. Záběry v médiích byly katastrofické, projevila se obrovská panika. Řekla jsem si, že takhle teda ne,“ vyjádřila Dernerová souhlas se svým kolegou Janem Žaloudíkem, který je taktéž toho názoru že lidé už začínají s koronavirem doslova šílet. Se svým mužem chodila i za těch nejstriktnějších karanténních opatření na procházky.

"Ušli jsme nesmírné kvantum kilometrů. Někdy i bez roušky, když nebyl nikdo kolem nás. A myslím, že jsme udělali dobře. Zdravou mysl a imunitní systém máte mít jako prioritu v boji proti jakékoli infekci,“ podotkla.

Lékařka také kritizovala špatnou informovanost veřejnosti ve vztahu ke koronaviru. Nelíbí se jí, že se špatně komunikovalo o způsobu jeho přenosu. Lidé často nevědí, že se šíří pomocí kapének, a že záleží na množství jednotlivé látky. Výjimečné nejsou případy, kdy si někteří myslí, že koronavirus doslova létá ve vzduchu, ačkoliv tomu tak není. Při zachování dvoumetrové vzdálenosti infekce skutečně nehrozí. Senátorka rovněž dává za vinu médiím, že lidi vystrašila, a že se zdravotnictví teď kvůli tomu bude muset potýkat s psychickými dopady.

Dernerová se pak ještě také zmínila o vážně nemocných pacientech, kterým se doslova ze dne na den zrušily plánované operace. Ojedinělé nebyly ani případy úmrtí lidí, kteří navzdory svým zdravotním potížím nenavštívili lékaře kvůli strachu z koronaviru. "Mají přijít třeba na magnetickou rezonanci, na kterou se dlouho čeká, ale dovolí si nepřijít a ani se neomluví,“ stěžovala si, že si někteří lidé vůbec neváží kvalitního českého zdravotnictví.

"Chodí za mnou děti, které absolvovaly distanční výuku a projevují se u nich poruchy zraku nebo soustředěnosti. Na počítači trávily volný čas, ale také vypracovávaly úkoly. Strávily tak u nich více času než obvykle. Digitální technologie by nám měly pomáhat, nikoliv nás ovládat,“ mluvila také o dopadech na děti.