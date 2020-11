Středeční rekord je znepokojivý. Obávám se, že nás čeká tvrdý lockdown jako v Izraeli, říká pro EZ vědkyně Říhová

Za rekordem vidí nedisciplinovanost. Předsedkyně Učené společnosti Česká republika Blanka Říhová tvrdí, že denní středeční přírůstek, který vystoupal k 15 729 nemocných na covid-19, mohou způsobovat i některé potají otevřené restaurace. „Když sledujeme televizní zpravodajství, tak neustále slyšíme, že policisté objevili nelegálně otevřený podnik a museli ho zavřít. Sice se tváříme, jak máme lockdown, ale vidíme, že všude jej nedodržují. Pořád mám pocit, že k vyhlášeným opatřením se nestavíme důsledně, a proto denní nárůst zase povyskočil,“ nabízí svůj pohled imunoložka, která se obává, že může nastat stejně tvrdý lockdown, jaký zažili v Izraeli.

Bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky soudí, že nákaza nového typu koronaviru SARS-Cov-2 mohla nabýt na intenzitě po nedávné demonstraci na státní svátek 28. října, kdy někteří demonstranti neměli u Obecního domu na pražském náměstí Republiky nasazenou roušku. Nyní se jejich neukázněnost mohla promítnout. „Mnozí z nich navíc poskakovali vedle sebe, nedodržovali předepsanou vzdálenost a mohli se od sebe nakazit. Po skončení akce se demonstranti rozjeli po celé republice, kde virus mohli přenést na další, a tak jsme se mohli dopracovat ke středečnímu rekordu.“

Vědkyně, která v roce 2012 obdržela Stříbrnou pamětní medaili Senátu, se pozastavila i nad politiky, kteří v době karantény nejdou příkladem a restrikce stoprocentně nedodržují. Zmínila i předsedu Poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, který při čekání na jídlo vešel do uzavřené restaurace na pražských Vinohradech, kde si objednal pivo. „Co si budeme povídat, každé sebemenší nachytání vypadá hloupě. Pan Kalousek si sice při čekání na jídlo dal pivo, ale tím, že vešel do uzavřené restaurace, nepůsobí pro mnohé důvěryhodně.“

Říhová v rozhovoru pro EuroZprávy.cz konstatuje, že udělení výjimky pro vrcholový sport, aby tak mohl restartovat své profesionální soutěže, především fotbalovou ligu a hokejovou extraligu, považuje za riziko. „Troufnu si tvrdit, že pokud bude nákaza stoupat, pak nový ministr zdravotnictví Jan Blatný vezme sportovcům výjimku a soutěže se opět zavřou. Musíme si uvědomit, že sportovci se potí, pak se chodí hromadně sprchovat, a to vše nahrává možnosti nákazy.“

Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze si neodhadne predikovat, kdy by se mohli žáci a studenti vrátit do škol. „Když počet nakažených šel dolů a reprodukční číslo kleslo na hodnotu 1, byla jsem optimistkou a říkala jsem si, že jejich čas, až se dostaneme na hodnotu 0,8, brzy přijde. Ale teď je mírný optimismus zase zmražen. Proto si netroufnu už vůbec nic předpovídat.“ říká profesorka Blanka Říhová.

Paní profesorko Říhová, co říkáte skutečnosti, že počet nakažených covidem-19 dosáhl za středu absolutně nového rekordu, ačkoli platí noční zákaz vycházení, restaurace i školy jsou zavřené a většina zaměstnanců pracuje z domova? Jak je to podle vás možné?

Osobně si myslím, že ne všichni vyhlášené restrikce dodržují, lidé se neustále scházejí. Do rekordního středečního čísla se mohla promítnout demonstrace na státní svátek země 28. října, kdy řada návštěvníků neměla před Obecním domem na náměstí Republiky nasazenou roušku. (Jedním z nich byl i bývalý prezident Václav Klaus – pozn. red.) Mnozí z nich navíc poskakovali vedle sebe, nedodržovali předepsanou vzdálenost a mohli se od sebe nakazit. Po skončení akce se demonstranti rozjeli po celé republice, kde virus mohli přenést na další, a tak jsme se mohli dopracovat ke středečnímu údaji 15 729 pacientů.

Když říkáte, že všichni nejsou ukáznění, myslíte tím i předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, který si při čekání na výdej jídla dal v zavřené vinohradské restauraci v centru Prahy pivo?

Ano, mám na mysli i jeho. A je možné, ačkoli nemám pro své tvrzení žádné důkazy, že některé restaurace mohou mít potají otevřeno, aby si tam známí pana majitele dali pivo. Ale opravdu nechci nikoho konkrétního obviňovat, ale i tato varianta se nabízí jako jedno z vysvětlení, proč je denní přírůstek zase rekordní. Hosté se tam nakazí, pak přijdou domů a infekci rozšíří na rodinné příslušníky. Koneckonců když sledujeme televizní zpravodajství, tak neustále slyšíme, že policisté objevili nelegálně otevřený podnik a museli ho zavřít. Sice se tváříme, jak máme lockdown, ale vidíme, že všude jej nedodržují. Pořád mám pocit, že k vyhlášeným opatřením se nestavíme důsledně, a proto denní nárůst zase povyskočil.

Máte jako expertka nějaké řešení, jak zmíněnému nešvaru zabránit?

Domnívám se, že nový ministr zdravotnictví Jan Blatný bude muset vše zavřít a fungovat budou jen lidé, na nichž záleží chod státu. Možná dojde i k uzavření některých měst jako tomu bylo na jaře na Olomoucku. Vím, že svou predikcí asi nikoho nepotěším, ale dokud zde nenastane tak tvrdý lockdown jako v Izraeli, kdy lidé nebudou moci téměř ven, tak se nákaza nedá zarazit a my koronavirus neporazíme. Měl by být zaveden alespoň na čtrnáct dní. Ale nechci působit jen jako vědkyně, samozřejmě chápu, že lidé z ekonomických důvodů musejí pracovat, nemohou být všichni zavření jen doma. Na druhou stranu, aby se nemusela vypnout kompletně ekonomika, tak se příliš netestuje a nestíhá se trasovat. Ale právě to je latentní nebezpečí, protože covid je tady s námi pořád.

Jak se z pohledu imunoložky díváte na skutečnost, že politici, kteří by měli jít příkladem, jsou právě těmi, kdo restrikce porušují. Kromě Miroslava Kalouska se prohřešku dopustil i Roman Prymula, jehož noční party na Vyšehradě s Jaroslavem Faltýnkem a dalšími jej stálo křesla ministra zdravotnictví.

Co si budeme povídat, každé sebemenší nachytání vypadá hloupě. A navíc lidé v tak vysokém postavení si mohou nechat jídlo dovézt. Pan Kalousek si sice při čekání na jídlo dal pivo, ale tím, že vešel do uzavřené restaurace, nepůsobí pro mnohé důvěryhodně, byť se ke svému přešlapu přiznal, omluvil se a poslal na charitu deset tisíc korun.

Nehrozí podle vás další šíření koronaviru tím, že vrcholový sport dostal výjimku a může tak restartovat své profesionální soutěže, a to především fotbalová liga i hokejová extraliga? Vždyť týmy k zápasům velice často cestují přes celou republiku…

Je to riziko. Troufnu si tvrdit, že pokud bude nákaza stoupat, pak nový ministr zdravotnictví Jan Blatný vezme sportovcům udělenou výjimku a soutěže se opět zavřou. V případě, že bude muset zmíněné rozhodnutí udělat, pak mu to nezávidím, ale jiné cesty by nebylo. Musíme si uvědomit, že sportovci se potí, pak se chodí hromadně sprchovat, a to vše nahrává možnosti nákazy. Vezměme si, že mezi hokejisty bude jeden infikovaný hráč, který o tom vůbec neví, a tak s ostatními půjde kromě sprchy i do sauny. A nemusím říkat, že bude následovat lavinová nákaza v celém mužstvu. A rovněž mě zaráží, když třeba fotbalová Slavia říká, že má nakažené tři hráče a už nedodá, že se nejedná jen o tři fotbalisty. Vždyť oni nakazí celou svoji rodinu, potažmo příbuzné, pokud se s nimi stýkají.

Je vůbec reálné, aby se žáci a studenti v dohledné době vrátili do škol?

Samozřejmě, že by bylo nutné, aby zasedli do lavic co nejrychleji, ale nyní pro jejich návrat skutečně nenastala vhodná doba. Když počet nakažených šel dolů a reprodukční číslo kleslo na hodnotu 1, byla jsem optimistkou a říkala jsem si, že jejich čas, až se dostaneme na hodnotu 0,8, brzy přijde. Ale teď je mírný optimismus zase zmražen. Proto si netroufnu už vůbec nic předpovídat.