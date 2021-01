Středočeské nemocnice odložily kvůli koronaviru už stovky operací

Kladenská nemocnice v rámci aktuálního opatření ministerstva odložila podle mluvčí nemocnice Hany Plačkové už řádově stovky operací.

"Nejčastějšími odloženými zákroky jsou například implantace totálních endoprotéz, artroskopie kloubů, hysterektomie, hysteroskopie, cholecystektomie, operace kýl, operace degenerativní páteře, operace křečových žil apod," uvedla Plačková. V Kladně lékaři denně provádí zhruba 10 až 20 akutních operací.

Podle mluvčí mladoboleslavské nemocnice Hany Kopalové nemocnice odložila na konci roku desítky plánovaných operací, po Novém roce počty odkladů ještě výrazně vzrostly. Odklady se týkají operací kolene, kyčle, karpálů, vyndávání kovového materiálu po zhojení zlomenin a také operací nosních mandlí, cév, plastik a oboru ORL.

"Pokud by odložení bylo rizikové, nejedená se o neakutní péči. Vše záleží na posouzení lékařem," doplnila Kopalová. V Mladé Boleslavi nyní denně mají asi čtyři akutní chirurgické operace, dva až čtyři úrazy, jednu až dvě akutní urologické operace a tři až čtyři gynekologické operace.

Nemocnice Mělník odložila od 22. prosince kolem 70 výkonů z oblasti chirurgie, gynekologie, ortopedie a chirurgie. "Přístup pacientů k rušení termínu je diferencovaný - někteří pacienti se bojí, takže odklad vítají. U dalších se bohužel jedná o opakovaný odklad kvůli covidu. Tito pacienti situaci vnímají již velmi negativně," sdělila ČTK mluvčí nemocnice Petra Plutnarová.

Zařízení se podle ní snaží nic nepodcenit, ale riziko při odkládání operace existuje. Nemocnice denně eviduje kolem deseti až 15 akutních výkonů.

Na chirurgickém oddělení rakovnické nemocnice zrušili operace zhruba 50 až 70 pacientům. Jedná se o plánované operace jako jsou kýly, operace žlučníku, odstranění osteosynthetického materiálu (například hřebů fixujících zlomeniny) a podobně. "Jako každou změnu, i tuto nesou pacienti nelibě, ale chápou, respektive se snažíme vysvětlit nutnost tohoto opatření. Snažíme se minimalizovat riziko odkladu operačních výkonů a operujeme vždy po pečlivé úvaze o odložitelnosti daného výkonu," uvedl primář chirurgického oodělení Oldřich Kronich s tím, že lékaři vždy posuzují poměr rizika odložení a profit pro pacienta.

Také na rakovnickém gynekologickém oddělení odložili už kolem 60 zákroků, jedná se o veškeré spektrum gynekologických operací včetně odstranění cyst, urogynekologických operací a dalších. Pacientky mají podle primáře Radka Poláčka pochopení, ale odklady mohou přinášet i riziko. "Především, co se týče pozdního rozpoznání onkologických pacientek. Nicméně to nejspíš není významné, to by se muselo jednat o odklad v řádu několika měsíců," dodal primář. Na gynekologii nyní dělají kolem 12 až 16 akutních operací týdně.