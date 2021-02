Středočeský kraj se bude na opatřeních podílet s hygieniky

Připomněl, že hygienici mohou na základě zákona o ochraně veřejného zdraví rozhodovat o režimech v řadě zařízení. "Vyhlášenému stavu nebezpečí pak odpovídají další možnosti ze strany kraje," dodal Kupka. Středočeský kraj je stejně jako Praha na případné vyhlášení stavu nebezpečí připraven. Rozhodne o něm, až ministerstvo zdravotnictví oznámí své další kroky.

Krizový zákon podle Kupky říká jednoznačně, že poškozený uplatňuje požadavek na náhradu u orgánu, který opatření vyhlásil. To by měly být nově kraje. "Ale úhrada těch opatření jde ze státního rozpočtu, tak jako je to v případě povodní. Čelíme stavu, který kraje nezavinily, ani stát, a musíme se s tím nějak vypořádat," dodal Kupka.

Část hejtmanů bude na dnešním jednání s ministry žádat vládu o vyhlášení nového nouzového stavu, který jinak skončí tuto neděli. Stav nebezpečí, který mohou v mimořádných situacích vyhlásit, nepovažují za dostatečný nástroj pro boj s nákazou. Praha a Středočeský kraj o vyhlášení stavu nouze nyní žádat nebudou. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) ho na společné tiskové konferenci označili za bianco šek vládě.