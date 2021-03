SÚKL řeší prodej ivermektinu přes internet. Hrozí pokuty až 20 milionů

Ústav nyní prošetřuje také dva případy, kdy se lidé snažili lék prodat prostřednictvím internetové inzerce. Za nelegální nabízení léčivých přípravků hrozí pokuty až 20 milionů korun. ČTK to napsala mluvčí SÚKL Klára Brunclíková. SÚKL varuje i před nákupem z e-shopů provozovaných ve třetích zemích. Zásilkový dovoz léků do ČR není povolen, zásilku zadrží celníci.

Ministerstvo zdravotnictví umožnilo 12. března podávání ivermektinu pacientům s covidem-19 podle uvážení lékaře. Jako experimentální léčba se ale vyžaduje informovaný souhlas pacienta. Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) tento týden uvedla, že lék při léčbě a prevenci covidu-19 nedoporučuje. SÚKL už dříve uváděl, že pro použití ivermektinu při léčbě covidu-19 není dostatečné množství dat. Pokud lékař lék předepíše, měl by k tomu přihlížet. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že ivermektin není lék, který by si lidé měli sami kupovat. Sám dříve konstatoval, že by si ivermektin nevzal.

Ivermektin nebyl podle SÚKL dosud nikde na světě registrován jako léčivý přípravek proti covidu-19. Používá se ale jako lék proti parazitům. Je vázán na lékařský předpis, takže zákon jeho prodej přes internet nedovoluje. Lékový ústav nyní prověřuje dva případy nelegálního prodeje u osob, které lék nabízely formou internetové inzerce. Podle Brunclíkové je možné za nelegální nabízení a prodej léčivých přípravků uložit podle zákona o léčivech sankci až 20 milionů korun.

Nákup ivermektinu nabízejí na internetu i e-shopy provozované ve třetích zemích. "Pokud si ale občan objedná takovou zásilku, je zadržena celní správou, protože zásilkový dovoz léčivých přípravků do ČR není povolen. Taková zásilka není propuštěna do volného oběhu EU," dodala mluvčí.